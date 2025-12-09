Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Wajib Menang Lawan Bangkok United, Marc Klok: Jadi Kebanggaan Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |14:31 WIB
Persib Bandung Wajib Menang Lawan Bangkok United, Marc Klok: Jadi Kebanggaan Indonesia!
Marc Klok siap bawa Persib Bandung menang atas Bangkok United. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

KAPTEN Persib Bandung Marc Klok akan berjuang maksimal agar Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mendapatkan hasil positif melawan Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu 10 Desember 2025 pukul 19.15 WIB. Ia memastikan ingin menjadikan Persib Bandung sebagai kebanggaan Indonesia.

"Saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang seru, menghibur dan menarik. Pertandingan di ajang ini sangat penting untuk Persib, juga (kebanggaan) Indonesia," kata Marc Klok dalam konferensi pers jelang Persib Bandung vs Bangkok United.

Marc Klok berangkat ke Arab Saudi setelah bawa Persib Bandung menang 2-0 atas Bangkok United

"Kami semua tahu target apa yang ingin diraih saat ini. Ini waktunya kami untuk mendapatkan itu, untuk klub, untuk kebanggan kota dan juga negara. Jadi, saya pribadi merasa sangat-sangat antusias untuk menghadapi pertandingan melawan Bangkok United," lanjut Marc Klok.

1. Persib Bandung Hanya Butuh Imbang untuk Lolos ke 16 Besar

Persib Bandung dalam posisi ideal untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara grup. Skuad asuhan Bojan Hodak hanya perlu hasil imbang melawan Bangkok United untuk mengunci tiket ke 16 besar sebagai juara Grup G.

Saat ini Persib Bandung duduk di puncak klasemen Grup G dengan 10 angka, sama persis dengan Bangkok United di posisi dua. Turun ke posisi tiga ada Lion City Sailors FC dengan tujuh poin, dan Selangor FC di posisi juru kunci dengan satu angka.

Namun, pantang bagi Persib Bandung mengincar hasil imbang melawan Bangkok United. Sebab, jika hasil imbang yang didapat, Maung Bandung berpotensi diserang terus-menerus Bangkok United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188743/bojan_hodak_ingin_persib_bandung_menang_atas_bangkok_united_persibcoid-0puX_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026, Bojan Hodak: Wajib Hasil Positif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188740/persib_bandung-huDY_large.jpg
Live RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188716/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_bangkok_united_di_afc_champions_league_2_2025_2026_di_gtv-DNqO_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Laga Penentu ke 16 Besar, Live di GTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/261/3188565/persib_bandung_vs_bangkok_united-aWzm_large.jpg
Live Malam Hari! Ini Jadwal Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653497/jadwal-timnas-indonesia-vs-myanmar-ini-syarat-lolos-semifinal-sepak-bola-putra-sea-games-2025-zpj.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar: Ini Syarat Lolos Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/timnas_indonesia_u_22.jpg
Lupakan Kekalahan, Timnas Indonesia U-22 Langsung Geber Persiapan Lawan Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement