Persib Bandung Wajib Menang Lawan Bangkok United, Marc Klok: Jadi Kebanggaan Indonesia!

KAPTEN Persib Bandung Marc Klok akan berjuang maksimal agar Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mendapatkan hasil positif melawan Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu 10 Desember 2025 pukul 19.15 WIB. Ia memastikan ingin menjadikan Persib Bandung sebagai kebanggaan Indonesia.

"Saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang seru, menghibur dan menarik. Pertandingan di ajang ini sangat penting untuk Persib, juga (kebanggaan) Indonesia," kata Marc Klok dalam konferensi pers jelang Persib Bandung vs Bangkok United.

"Kami semua tahu target apa yang ingin diraih saat ini. Ini waktunya kami untuk mendapatkan itu, untuk klub, untuk kebanggan kota dan juga negara. Jadi, saya pribadi merasa sangat-sangat antusias untuk menghadapi pertandingan melawan Bangkok United," lanjut Marc Klok.

1. Persib Bandung Hanya Butuh Imbang untuk Lolos ke 16 Besar

Persib Bandung dalam posisi ideal untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara grup. Skuad asuhan Bojan Hodak hanya perlu hasil imbang melawan Bangkok United untuk mengunci tiket ke 16 besar sebagai juara Grup G.

Saat ini Persib Bandung duduk di puncak klasemen Grup G dengan 10 angka, sama persis dengan Bangkok United di posisi dua. Turun ke posisi tiga ada Lion City Sailors FC dengan tujuh poin, dan Selangor FC di posisi juru kunci dengan satu angka.

Namun, pantang bagi Persib Bandung mengincar hasil imbang melawan Bangkok United. Sebab, jika hasil imbang yang didapat, Maung Bandung berpotensi diserang terus-menerus Bangkok United.