Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026, Bojan Hodak: Wajib Hasil Positif!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |12:13 WIB
Jelang Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026, Bojan Hodak: Wajib Hasil Positif!
Bojan Hodak ingin Persib Bandung menang atas Bangkok United. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mewajibkan timnya mendapatkan hasil positif saat menjamu Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB. Sebab, hanya hasil positif yang akan meloloskan Maung Bandung ke 16 besar.

"Persiapan tim sangat baik. Kami punya empat hari untuk persiapan setelah melawan Borneo FC di Super League. Terlebih di pertandingan terakhir kami meraih kemenangan penting dan itu tentunya bagus untuk tim. Kami dalam mood dan suasana yang bagus juga," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Bangkok United, Selasa (9/12/2025).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan seluruh pemain siap tempur. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan seluruh pemain siap tempur. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

"Besok akan menjadi pertandingan yang berat bagi kami. Kita saat ini merupakan dua tim terbaik terbaik di grup. Saat pertemuan pertama di Thailand, mereka pun cukup menyulitkan. Jadi, kami berharap besok akan mendapatkan hasil yang positif," lanjut Bojan Hodak.

1. Persib Bandung Cuma Butuh Imbang untuk Lolos ke 16 Besar

Setelah melalui lima pertandingan Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung duduk di puncak klasemen dengan 10 angka. Mengekor di posisi dua ada Bangkok United juga dengan 10 poin.

Persib Bandung menempati posisi lebih baik ketimbang Bangkok United karena unggul head-to-head (menang 2-0 di pertemuan pertama). Turun ke posisi tiga ada Lion City Sailors FC dengan tujuh poin dan di urutan buncit ada Selangor FC dengan satu angka.

Uniknya, meski menempati peringkat dua, Bangkok United sudah lolos ke 16 besar. Bangkok United sudah tak mungkin tergeser dari dua besar yang menggaransi tiket lolos ke 16 besar karena unggul head-to-head atas Lion City Sailors FC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188740/persib_bandung-huDY_large.jpg
Live RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188716/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_bangkok_united_di_afc_champions_league_2_2025_2026_di_gtv-DNqO_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Laga Penentu ke 16 Besar, Live di GTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/261/3188565/persib_bandung_vs_bangkok_united-aWzm_large.jpg
Live Malam Hari! Ini Jadwal Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/261/3186438/aleksandar_rankovic-HP4b_large.jpg
Sombongnya Pelatih Lion City Sailors Usai Bungkam Persib Bandung 3-2 di AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653281/tangerang-10k-hadir-sebagai-destinasi-sport-tourism-baru-gnu.webp
Tangerang 10K Hadir Sebagai Destinasi Sport Tourism Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement