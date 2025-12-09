Jelang Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026, Bojan Hodak: Wajib Hasil Positif!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mewajibkan timnya mendapatkan hasil positif saat menjamu Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB. Sebab, hanya hasil positif yang akan meloloskan Maung Bandung ke 16 besar.

"Persiapan tim sangat baik. Kami punya empat hari untuk persiapan setelah melawan Borneo FC di Super League. Terlebih di pertandingan terakhir kami meraih kemenangan penting dan itu tentunya bagus untuk tim. Kami dalam mood dan suasana yang bagus juga," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Bangkok United, Selasa (9/12/2025).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan seluruh pemain siap tempur. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

"Besok akan menjadi pertandingan yang berat bagi kami. Kita saat ini merupakan dua tim terbaik terbaik di grup. Saat pertemuan pertama di Thailand, mereka pun cukup menyulitkan. Jadi, kami berharap besok akan mendapatkan hasil yang positif," lanjut Bojan Hodak.

1. Persib Bandung Cuma Butuh Imbang untuk Lolos ke 16 Besar

Setelah melalui lima pertandingan Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung duduk di puncak klasemen dengan 10 angka. Mengekor di posisi dua ada Bangkok United juga dengan 10 poin.

Persib Bandung menempati posisi lebih baik ketimbang Bangkok United karena unggul head-to-head (menang 2-0 di pertemuan pertama). Turun ke posisi tiga ada Lion City Sailors FC dengan tujuh poin dan di urutan buncit ada Selangor FC dengan satu angka.

Uniknya, meski menempati peringkat dua, Bangkok United sudah lolos ke 16 besar. Bangkok United sudah tak mungkin tergeser dari dua besar yang menggaransi tiket lolos ke 16 besar karena unggul head-to-head atas Lion City Sailors FC.