HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Laga Penentu ke 16 Besar, Live di GTV!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |10:01 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Laga Penentu ke 16 Besar, Live di GTV!
Persib Bandung akan menjalani laga hidup mati melawan Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: GTV)
JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Bangkok United di matchday keenam Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. GTV sebagai official broadcaster AFC Champions League 2 2025-2026, akan kembali menayangkan laga Persib Bandung pada Rabu, 10 Desember 2025 live mulai pukul 18.45 WIB.

Pertandingan melawan raksasa Thailand ini bukan sekadar laga biasa, melainkan laga hidup mati bagi anak asuh Bojan Hodak. Persib Bandung wajib mengamankan minimal satu poin penuh demi menyegel tiket lolos ke babak berikutnya, yaitu babak 16 besar. Dalam pertemuan kedua tim sebelumnya di Pathum Thani Stadium Thailand pada 1 Oktober 2025 lalu, Persib Bandung mencuri kemenangan 2-0 melalui gol Andrew Jung dan Uilliam Barros.

Andrew Jung (tengah) bobol gawang Persib Bandung di laga pertama melawan Bangkok United. (Foto: Instagram/@persib)
Andrew Jung (tengah) bobol gawang Persib Bandung di laga pertama melawan Bangkok United. (Foto: Instagram/@persib)

1. Misi Bangkit Persib Bandung

Setelah menelan kekalahan di pertandingan terakhirnya melawan wakil Singapura, Lion City Sailors FC, saat ini Persib Bandung masih memuncaki klasemen sementara Grup G bersama Bangkok United dengan koleksi 10 poin, unggul 3 poin dari Lion City Sailors FC yang mengemas 7 poin. Sementara itu, Selangor FC terpuruk di posisi juru kunci dengan satu poin.

Meski hasil imbang sudah cukup meloloskan Persib Bandung ke 16 besar sebagai juara grup, kemenangan tetap dibidik skuad Maung Bandung. Sebab, jika hasil imbang yang dibidik, terlalu riskan bagi Beckham Putra dan kawan-kawan.

Jika lolos ke 16 besar, peluang Persib Bandung melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026 terbuka lebar. Sebab, beredar kabar, Persib Bandung akan ketambahan pemain-pemain top pada Januari 2026.

 

