Live RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, secara terbuka meminta dukungan penuh dari suporter setia mereka, Bobotoh, untuk memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (10/12/2025). Dukungan ini sangat vital saat Skuad Maung Bandung menghadapi Bangkok United dalam laga penutup Grup G AFC Champions League Two, di mana hasil laga ini akan menentukan nasib Persib.

RCTI dipastikan menyiarkan secara langsung perjuangan Persib Bandung vs Bangkok United di laga penutup Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Jelang laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung tersebut, pelatih Persib, Bojan Hodak punya pesan spesial untuk bobotoh –sebutan pendukung Persib.

Bojan Hodak tepatnya mengajak bobotoh memenuhi Stadion GBLA. Sebab bagi Hodak, dukungan bobotoh sangat vital, apalagi hasil di laga tersebut akan menentukan nasib Persib lolos atau tidaknya dari fase grup.

1. Minta Bantuan Bobotoh

Bojan Hodak mengungkapkan rasa senangnya setiap kali Stadion GBLA dipenuhi oleh Bobotoh. Menurutnya, kehadiran suporter di tribun akan menjadi energi tambahan dan meningkatkan semangat juang para pemain Persib dalam upaya meraih hasil maksimal.

"Saya harap, pada pertandingan nanti stadion akan penuh seperti ketika kami menghadapi Borneo FC," kata Hodak, dilansir dari laman resmi Persib, Selasa (9/12/2025).

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

Sebagai informasi, laga Persib melawan Borneo FC dalam lanjutan Super League 2025-2026 yang digelar pada 5 Desember 2025, sukses mencatatkan jumlah penonton hingga 26.160 orang. Dalam laga penuh semangat tersebut, tim tuan rumah berhasil mengamankan kemenangan 3-1.

2. Klasemen Ketat

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa Persib menargetkan kemenangan penuh atas tim tamu yang diperkuat Pratama Arhan tersebut, meskipun secara matematis, Maung Bandung hanya membutuhkan satu poin saja untuk memastikan langkah ke babak 16 Besar.