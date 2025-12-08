Live Malam Hari! Ini Jadwal Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 menarik diulas. Laga yang akan digelar pada malam hari itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, Persib Bandung akan menghadapi wakil Thailand, Bangkok United, dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan seru ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 18.45 WIB, dan bisa disaksikan live streaming di Vision+ dengan klik linknya di sini.

Laga ini punya arti penting bagi kedua tim. Persib dan Bangkok United sama-sama telah mengoleksi 10 poin. Namun, Persib Bandung saat ini memimpin klasemen Grup G.

Artinya, duel ini bisa sangat menentukan posisi akhir klasemen. Persib tentu tak ingin kehilangan momentum, sementara Bangkok United datang dengan misi menyalip.

Duel Persib kontra Bangkok United menjadi salah satu match penting yang sayang untuk dilewatkan. Cara nonton Persib vs Bangkok United Live di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini.

Buat kamu yang enggak mau ketinggalan aksi Maung Bandung, berikut langkah gampang untuk nonton pertandingan ini lewat Vision+:

1. Download aplikasi Vision+ di Play Store atau App Store

2. Login menggunakan akunmu atau registrasi jika belum punya

3. Masuk ke menu Beli Paket dan pilih Vision+ Premium Sports Rp40.000,-

4. Selesaikan pembayaran dengan metode favoritmu

5. Setelah aktif, kamu bisa langsung streaming Persib vs Bangkok United