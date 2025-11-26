HITUNG-hitungan Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 setelah kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC akan diulas Okezone. Persib Bandung secara dramatis tumbang 2-3 dari Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) malam WIB.
Lion City Sailors FC sempat unggul 1-0 melalui sontekan Lennart Thy di menit sembilan. Berselang dua menit, Persib Bandung menyamakan kedudukan lewat sepakan kaki kanan Frans Putros.
Persib Bandung berbalik unggul 2-1 lewat sundulan Andrew Jung di menit 56. Namun, apes bagi Persib Bandung, mereka dibobol Lion City Sailors FC lagi di menit 62 dan 71 lewat gol-gol dari Shawal Anuar dan Anderson Lopes. Alhasil, Lion City Sailors FC menang 3-2 atas Persib Bandung.
Di saat Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC, Bangkok United di luar dugaan ditahan Selangor FC 1-1. Kondisi ini membuat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- masih memuncaki klasemen Grup G dengan 10 angka, sama persis dengan Bangkok United di posisi dua.
Persib Bandung menempati posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas Bangkok United, mengingat menang 2-0 di pertemuan pertama. Lanjut ke posisi tiga ada Lion City Sailors FC dengan tujuh angka. Terakhir di posisi juru kunci ada Selangor FC yang mengemas satu angka.
Padahal, jika Persib Bandung bermain imbang dengan Lion City Sailors FC saja malam ini, Maung Bandung dipastikan lolos ke 16 besar. Koleksi 11 angka takkan menggeser Persib Bandung dari posisi dua besar yang menggaransi tiket ke babak 16 besar.