HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Ngamuk Persib Bandung Kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC: Beberapa Pemain Takkan Main di Klub Ini Lagi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |23:03 WIB
Bojan Hodak Ngamuk Persib Bandung Kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC: Beberapa Pemain Takkan Main di Klub Ini Lagi!
Bojan Hodak kesal Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC. (Foto: persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) malam WIB. Saking kesalnya, Bojan Hodak mengatakan ada beberapa pemain yang tidak akan membela Persib Bandung lagi. Hal ini mengindikasikan Bojan Hodak akan melepas beberapa pemain pada bursa transfer musim dingin 2026.

Dalam laga yang baru saja berakhir ini, Lion City Sailors FC sempat unggul 1-0 melalui sontekan Lennart Thy di menit sembilan. Berselang dua menit, Persib Bandung menyamakan kedudukan lewat sepakan kaki kanan Frans Putros, memanfaatkan assist Thom Haye.

Persib Bandung kalah 2-3 Lion City Sailors FC. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung kalah 2-3 Lion City Sailors FC. (Foto: Instagram/@persib)

Persib Bandung berbalik unggul 2-1 lewat sundulan Andrew Jung di menit 56. Namun, apes bagi Persib Bandung, mereka dibobol Lion City Sailors FC lagi di menit 62 dan 71 lewat gol-gol dari Shawal Anuar dan Anderson Lopes. Alhasil, Lion City Sailors FC menang 3-2 atas Persib Bandung.

1. Bojan Hodak Kritik Lini Belakang dan Depan Persib Bandung

Duet Julio Cesar dan Patricio Matricardi di jantung pertahanan Persib Bandung bermain di bawah standar. Begitu juga dengan lini depan Persib Bandung, khususnya Ramon Tanque yang masuk di babak kedua.

“Jika Anda mencetak dua gol tapi kalah, Anda perlu bertanya kepada diri sendiri tentang pertahanan Anda. Kami katakan sebelum pertandingan, kami tahu hari ini kami memainkan strategi long ball, dan tetap saja kami sedikit naif dalam pertahanan hari ini,” kata Bojan Hodak kelar pertandingan, Okezone mengutip dari Bandung Football, Rabu (26/11/2026).

“Jadi, ini ada masalah besar. Lini serang kami memiliki peluang tapi hanya mencetak dua gol. Kami mencetak beberapa peluang dan seharusnya mencetak beberapa gol lagi. Finishing kurang baik. Saya tidak senang dengan performa pemain yang masuk di babak kedua,” lanjut Bojan Hodak.

 

Telusuri berita bola lainnya
