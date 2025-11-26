Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Setelah Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |21:26 WIB
Klasemen Sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Setelah Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC
Persib Bandung vs Lion City Sailors. (Foto: Persib Bandung)
KLASEMEN sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 setelah laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC menarik diulas. Kini, Persib masih ada di puncak klasemen.

Namun, perolehan poin Persib tak berubah. Persib pun masih harus tunda lolos dari fase grup AFC Champions League 2 2025-2026.

Hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026: Maung Bandung Kalah Tipis 2-3!

1. Kalah

Ya, pil pahit harus ditelan Persib Bandung kala melawan Lion City Sailors dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026. Main di markas Lion City Sailors, Maung Bandung kalah tipis 2-3.

Duel sengit tersaji di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) malam WIB. Lion City Sailors menang berkat gol Lennart Thy (9’), Shawal Anuar (62’), dan Anderson Lopes (71’). Sementara itu, Persib hanya bisa balas 2 gol via aksi Frans Putros (11’) dan Andrew Jung (56’).

Hasil ini membuat perolehan poin Persib Bandung tak berubah, yakni masih 10 angka. Meski begitu, mereka masih ada di posisi puncak klasemen dengan 10 angka.

Kini, laga di fase Grup G tersisa 1 lagi. Di laga terakhir, Persib akan hadapi Bangkok United pada Rabu, 10 Desembe r2025 pukul 19.15 WIB.

 

Berita Terkait
Hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026: Maung Bandung Kalah Tipis 2-3!
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Lion City Sailors: Sengit, Maung Bandung Masih Imbang 1-1!
Hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors: Gol Lennart Thy Langsung Dibalas Frans Putros, Skor 1-1!
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persib Bandung vs Lion City Sailors FC di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini
Ricuh UFC 322 Disorot Wali Kota New York, Eric Adams Perintahkan Polisi Turun Tangan
Rizky Ridho Sempat Kaget Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Awalnya Kirain Hoaks
Telusuri berita bola lainnya
