Klasemen Sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 Setelah Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC

KLASEMEN sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 setelah laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC menarik diulas. Kini, Persib masih ada di puncak klasemen.

Namun, perolehan poin Persib tak berubah. Persib pun masih harus tunda lolos dari fase grup AFC Champions League 2 2025-2026.

1. Kalah

Ya, pil pahit harus ditelan Persib Bandung kala melawan Lion City Sailors dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026. Main di markas Lion City Sailors, Maung Bandung kalah tipis 2-3.

Duel sengit tersaji di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) malam WIB. Lion City Sailors menang berkat gol Lennart Thy (9’), Shawal Anuar (62’), dan Anderson Lopes (71’). Sementara itu, Persib hanya bisa balas 2 gol via aksi Frans Putros (11’) dan Andrew Jung (56’).

Hasil ini membuat perolehan poin Persib Bandung tak berubah, yakni masih 10 angka. Meski begitu, mereka masih ada di posisi puncak klasemen dengan 10 angka.

Kini, laga di fase Grup G tersisa 1 lagi. Di laga terakhir, Persib akan hadapi Bangkok United pada Rabu, 10 Desembe r2025 pukul 19.15 WIB.