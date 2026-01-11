Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |14:10 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026
Simak link live streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

BANDUNG – Klik di sini! Link live streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 ada di akhir artikel.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta itu merupakan matchday 17 Super League 2025-2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu (11/1/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Perebutkan Takhta

Persib Bandung vs Persija Jakarta. media persija

Selain adu gengsi, pertandingan ini memperebutkan takhta puncak klasemen Super League 2025-2026. Saat ini, Persija dan Persib sama-sama mengoleksi 35 poin.

Mereka berjarak 2 angka saja dari Borneo FC di posisi 1. Namun, Pesut Etam sudah bermain 17 kali dan baru kalah 0-2 melawan Persita Tangerang.

Itu artinya, pemenang laga Persib Bandung vs Persija Jakarta akan menjadi juara paruh musim Super League 2025-2026. Jika berakhir seri, maka Borneo akan tertawa lebar.

Di atas kertas, Persib diunggulkan untuk menang. Selain berlaga di kandang sendiri, Maung Bandung punya rekor bagus saat menjamu Persija.

 

Halaman:
1 2
      
