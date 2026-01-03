Kenal Beberapa Pemain Lawan, Julio Cesar Optimistis Persib Bandung Atasi Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026

BANDUNG – Bek Persib Bandung, Julio Cesar, mengaku mengenal beberapa nama di skuad Ratchaburi FC. Oleh karena itu, ia optimistis Maung Bandung bisa lewati hadangan wakil Thailand tersebut di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

Persib dipastikan bersua Ratchaburi FC di babak 16 besar ACL 2 2025-2026. Kepastian itu didapat berdasarkan hasil undian yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Desember 2025.

1. Tidak Ada yang Mudah

Sebelum hasil undian diketahui, Julio Cesar mengatakan sejatinya tiga calon lawan Persib tidak ada yang mudah. Namun, iia tak ingin memikirkannya terlalu jauh dan fokus untuk membawa timnya meraih kemenangan.

"Ada tiga tim bagus yaitu Pohang (Steelers), Ratchaburi, dan Ha Noi (CAHN FC/Vietnam). Kami ingin lolos ke babak berikutnya. Jadi, kami tidak memikirkan tim mana yang lebih baik," kata Julio Cesar, dikutip dari laman Persib, Sabtu (3/1/2026).

Pemain asal Brasil itu mengakui Ratchaburi FC adalah tim yang kuat. Terlebih, tim berjuluk The Dragons itu sedang duduk posisi kedua klasemen sementara Liga Thailand 2025-2026.

"Saya rasa Ratchaburi juga tim yang bagus sekarang, Mereka ada di posisi kedua di Liga Thailand dan semua klub kini akan sulit untuk dikalahkan," ujar pemain berusia 30 tahun itu.