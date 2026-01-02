Persib Bandung Pilih Super League atau AFC Champions League 2? Ini Jawaban Bojan Hodak

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, paham betul tidak mudah melaju sejauh mungkin di dua kompetisi sekaligus yakni Super League dan AFC Champions League 2 (ACL 2). Namun, hingga memasuki pertengahan musim, timnya justru bisa tampil apik.

Persib saat ini menempati posisi puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 34 poin dari 15 laga. Sementara, di AFC Champions League 2 2025-2026, mereka finis sebagai juara Grup G dan melaju ke 16 besar.

1. Lebih Baik

Hodak mengatakan, timnya tampil lebih baik dari musim lalu di mana Persib garang di Super League (Liga 1) tapi melempem di ACL 2. Kini, hasil di kedua kompetisi justru selaras.

“Lihat, kami selalu melaju bersamaan di dua kompetisi dan berusaha sejauh mana kami bisa melangkah,” ujar Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Jumat (2/1/2026).

“Tapi kami juga ingin lebih baik dari musim lalu. Musim lalu, kami kalah di fase grup (ACL) dan tahun ini kami menjadi juara grup,” imbuh pria asal Kroasia tersebut.