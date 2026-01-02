Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Harap Bobotoh Patuhi Larangan Suporter Tandang: Jangan Hadir di Markas Persik Kediri!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |03:18 WIB
Persib Bandung Harap Bobotoh Patuhi Larangan Suporter Tandang: Jangan Hadir di Markas Persik Kediri!
Persib Bandung berharap Bobotoh patuh pada larangan suporter tandang (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

PERSIB Bandung berharap Bobotoh mematuhi larangan suporter tandang jelang laga kontra Persik Kediri di pekan ke-16 Super League 2025-2026. Mereka berharap pendukung setianya tidak hadir di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur.

Laga Persik Kediri vs Persib Bandung akan berlangsung pada Senin 5 Januari 2026 pukul 19.00 WIB. Kedua tim butuh tambahan poin sehingga dukungan suporter sangat krusial.

1. Tetap Patuh Aturan

Persib Bandung vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/persib)

Namun, Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Adhi Pratama, meminta suporter tetap patuh aturan. Hal itu agar Skuad Maung Bandung tidak terkena sanksi.

Adhi Pratama mengajak suporter menahan diri untuk mendukung langsung Beckham Putra dan kolega di laga tandang. Menurutnya, dukungan untuk Persib tidak selalu harus hadir di tribun stadion.

"Bobotoh tetap bisa memberikan doa dan dukungan dari rumah masing-masing,” kata Adhi, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (2/1/2026).

“Pihak Persik Kediri juga sudah mengimbau secara resmi agar Bobotoh tidak datang ke stadion. Karena itu, kami berharap Bobotoh tidak hadir di Stadion Brawijaya," imbuhnya.

 

