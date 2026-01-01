Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Alasan Bojan Hodak Pede Persib Bandung Bisa Atasi Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |11:23 WIB
Alasan Bojan Hodak <i>Pede</i> Persib Bandung Bisa Atasi Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
Bojan Hodak yakin Persib Bandung bisa mengatasi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, yakin bisa mengatasi Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026. Ia punya alasan mengapa cukup percaya diri.

Hasil drawing babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah diketahui. Persib akan menghadapi Ratchaburi dalam dua leg.

Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar ACL 2 @rbfcofficial_

Pertandingan pertama digelar di Na Muang, Thailand, pada 11 Februari 2026. Persib gantian jadi tuan rumah leg II di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, pada 18 Februari.

1. Semaksimal Mungkin

Hodak mengatakan Persib akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin melawan tim asal Thailand tersebut. Sebab, ia ingin membawa tim kebangaan warga Bandung terus bersaing dalam kompetisi Asia.

"Saya melihat Ratchaburi sebagai tim yang bisa kami hadapi dan kami tantang. Kami juga diuntungkan karena laga kedua dimainkan di Stadion GBLA," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Jumat (2/1/2026).

"Jika stadion penuh, seperti yang sering saya katakan, situasinya tentu tidak mudah bagi tim tamu," tambah pria asal Kroasia itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
