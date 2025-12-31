Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Yakin Didukung Masyarakat Indonesia di Babak 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |00:19 WIB
Persib Bandung yakin didukung masyarakat Indonesia di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB),  Adhitia Putra Herawan, meyakini Maung Bandung akan didukung masyarakat Indonesia saat tampil di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Apalagi, mereka berkomitmen melangkah sejauh mungkin.

Persib akan berjumpa Ratchaburi FC di babak 16 besar ACL 2 2025-2026. Pertemuan kedua tim akan dibuka di Na Muang, Thailand, pada 11 Februari.

Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar ACL 2 @rbfcofficial_

Babak 16 besar ACL 2 akan memainkan dua leg. Leg kedua pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, pada 18 Februari 2026.

1. Dukungan Luar Biasa

Adhit meyakini langkah timnya dalam kancah Asia akan mendapatkan dukungan luar biasa dari publik sepakbola Indonesia. Sebab, mereka sedang berjuang mengharumkan nama Indonesia.

"Perjuangan ini akan kami jalani bersama Bobotoh, masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan seluruh pencinta sepakbola Indonesia," kata Adhitia dilansir dari laman Persib, Kamis (1/1/2026).

Lebih lanjutm Adhitia mengatakan saat ini fokus timnya sepenuhnya untuk melawan Ratchaburi FC. Jadi, ia tidak mau membicarakan target Marc Klok dan kolega dalam ajang tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
