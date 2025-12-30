Penyebab Persib Bandung Senang Jumpa Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

BANDUNG – Manajemen Persib Bandung menyambut positif hasil undian babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026 yang mempertemukan mereka dengan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Skuad berjuluk Maung Bandung tersebut merasa cukup lega karena faktor geografis Thailand yang relatif dekat, sehingga meminimalisasi risiko kelelahan akibat perjalanan panjang di tengah jadwal kompetisi yang kian menghimpit.

Kepastian ini didapat setelah proses undian babak 16 besar ACL 2 2025-2026 resmi digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (30/12/2025) siang WIB. Persib Bandung yang menyandang status sebagai jawara Grup G dijadwalkan akan menguji ketangguhan Ratchaburi FC dalam format pertandingan dua leg.

1. Keuntungan Jumpa Ratchaburi FC

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, yang memantau langsung proses undian tersebut memberikan apresiasinya terhadap hasil ini. Menurut Adhitia, perjalanan ke Thailand merupakan opsi terbaik secara logistik dibandingkan jika harus bertandang ke negara yang jauh lebih jauh seperti Korea Selatan.

"Yang patut kita syukuri dari hasil undian ini adalah faktor jarak. Perjalanan ke Thailand relatif lebih bersahabat dibandingkan harus ke Korea Selatan, misalnya,” ujar Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (30/12/2025).

Aspek kebugaran menjadi perhatian utama karena Maung Bandung juga sedang berjuang di papan atas Super League 2025-2026. Jadwal di Februari mendatang dipastikan akan sangat menguras tenaga, sehingga pemotongan waktu perjalanan internasional akan sangat membantu pemulihan fisik para pemain asuhan Bojan Hodak.

Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar ACL 2 @rbfcofficial_

“Apalagi di bulan Februari nanti, Persib juga memiliki agenda padat di Super League, dengan empat pertandingan, termasuk laga tandang ke kandang Borneo FC yang berada di antara dua laga ACL Two," tambah Adhitia.

2. Ambisi Lolos Perempatfinal

Meskipun bagan turnamen menunjukkan pemenang laga ini akan bersua raksasa antara Pohang Steelers (Korsel) atau Gamba Osaka (Jepang) di perempatfinal, manajemen tidak ingin skuad kehilangan konsentrasi. Fokus penuh saat ini diarahkan hanya untuk menumbangkan Ratchaburi FC demi menjaga asa berprestasi di kancah Asia.