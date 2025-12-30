Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar Bagan 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Ditunggu Gamba Osaka di Perempatfinal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |17:32 WIB
Persib Bandiung siap melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

DAFTAR bagan 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Persib Bandung sudah mengetahui siapa lawan mereka di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Dalam drawing yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (30/12/2025) pukul 14.00 WIB. Persib Bandung yang berstatus juara Grup G akan menantang runner-up Grup F, Ratchaburi FC.

1. Persib Bandung Masuk Zona Timur

Karena luas wilayah Asia yang teramat besar, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) membagi dua wilayah di kompetisi antarklub Asia seperti AFC Champions League 2 2025-2026, yakni zona barat dan timur. Klub-klub yang berasal dari Asia Barat, Tengah dan Utara ditempatkan di zona barat.

Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar ACL 2. (Foto: Instagram/@rbfcofficial_)
Sementara klub yang berasal dari zona timur merupakan tim-tim dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Berhubung Persib Bandung berasal dari Asia Tenggara, mereka ditempatkan di zona timur.

Kemudian pertanyaan muncul, kapan wakil zona barat dan zona timur akan bertemu? Mereka baru akan bertemu di final AFC Champions League 2 2025-2026! Jadi, jika Persib Bandung ingin bertemu tim-tim zona barat seperti Al Nassr atau Sepahan, Maung Bandung wajib lolos ke final.

2. Persib Bandung Ditunggu Lawan Berat di Perempatfinal

Sesuai jadwal, Persib Bandung akan menantang Ratchaburi FC pada 11 Februari 2025 (tandang) dan 18 Februari 2025 (kandang). Jika unggul agregat setelah menjalani dua laga di atas, Persib Bandung akan melaju ke perempatfinal.

Di perempatfinal, Persib Bandung akan menghadapi lawan superberat. Persib Bandung akan menantang pemenang laga 16 besar lain yang mempertemukan dua juara Liga Champions Asia Elite, yakni Gamba Osaka (Jepang) dan Pohang Steleers (Korea Selatan).

 

