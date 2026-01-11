Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok: Kemenangan di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Berarti 6 Poin!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |03:05 WIB
Marc Klok: Kemenangan di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Berarti 6 Poin!
Marc Klok menyebut laga Persib Bandung vs Persija Jakarta berarti 6 poin. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, mengaku excited alias bersemangat menghadapi Persija Jakarta yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat dalam lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Pemain yang beroperasi sebagai gelandang ini mengaku sudah tidak sabar menghadapi Persija Jakarta. Terlebih, kondisinya dalam keadaan baik. 

“Kondisi baik, persiapan baik, hari ini kita komplet, kita sangat antusias dan excited dan lapar, untuk main di match ini,” tegas Marc Klok.

1. Anggap Spesial Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta

Marc Klok siap tampil maksimal di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: AFC)
Marc Klok siap tampil maksimal di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: AFC)

Gelandang Timnas Indonesia ini memastikan laga ini selalu spesial baginya. Bukan hanya demi memperbaiki posisi di papan klasemen, tapi karena terdapat gengsi di dalamnya.

“Ini bukan lagi match untuk klasemen, ini match untuk pride, untuk rivalitas, untuk kota ini, dan mereka juga untuk harga diri,” kata Marc Klok.

Marc Klok membenarkan saat ini kedua tim memiliki poin yang sama di klasemen sementara Super League 2025-2026. Mereka hanya terpaut dua poin dari Borneo FC di puncak klasemen.

“Tapi match ini bukan untuk tiga poin, tapi enam poin, ya buat tim ini sangat krusial,” kata Marc Klok penuh keyakinan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194588/alfriyanto_ingin_bantu_persis_solo_lepas_dari_jeratan_degradasi_di_super_league_2025_2026-YzwE_large.jpg
Tinggalkan Persija Jakarta, Alfriyanto Nico: Misi Saya Selamatkan Persis Solo dari Degradasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194671/psim_yogyakarta_menang_3_0_atas_madura_united_di_super_league_2025_2026-ZaJ1_large.jpg
Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Laskar Mataram Menang 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194665/hendri_susilo_bicara_kekalahan_1_2_malut_united_dari_persebaya_surabaya-PV7l_large.jpg
Kata Pelatih Malut United Hendri Susilo Usai Dikalahkan Persebaya Surabaya 1-2 dan Gagal ke Puncak Klasemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194662/gustavo_almeida_turun_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-Y7Pr_large.jpg
Pulih dari Cedera, Gustavo Almeida Turun di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/10/11/1664703/liam-rosenior-jadi-pelatih-chelsea-bukan-sombong-tapi-saya-mahir-xhm.webp
Liam Rosenior Jadi Pelatih Chelsea: Bukan Sombong, Tapi Saya Mahir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/10/gresik_petrokimia.jpg
Hasil Proliga 2026: Medan Falcons Tanpa Perlawanan, Gresik Petrokimia Menang 3-0
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement