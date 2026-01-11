Marc Klok: Kemenangan di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Berarti 6 Poin!

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, mengaku excited alias bersemangat menghadapi Persija Jakarta yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat dalam lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Pemain yang beroperasi sebagai gelandang ini mengaku sudah tidak sabar menghadapi Persija Jakarta. Terlebih, kondisinya dalam keadaan baik.

“Kondisi baik, persiapan baik, hari ini kita komplet, kita sangat antusias dan excited dan lapar, untuk main di match ini,” tegas Marc Klok.

1. Anggap Spesial Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta

Marc Klok siap tampil maksimal di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: AFC)

Gelandang Timnas Indonesia ini memastikan laga ini selalu spesial baginya. Bukan hanya demi memperbaiki posisi di papan klasemen, tapi karena terdapat gengsi di dalamnya.

“Ini bukan lagi match untuk klasemen, ini match untuk pride, untuk rivalitas, untuk kota ini, dan mereka juga untuk harga diri,” kata Marc Klok.

Marc Klok membenarkan saat ini kedua tim memiliki poin yang sama di klasemen sementara Super League 2025-2026. Mereka hanya terpaut dua poin dari Borneo FC di puncak klasemen.

“Tapi match ini bukan untuk tiga poin, tapi enam poin, ya buat tim ini sangat krusial,” kata Marc Klok penuh keyakinan.