HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tanggapan Maurizio Souza soal Bintang Persija Jakarta Allano Lima yang Kerap Dihujani Kartu Kuning

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |00:01 WIB
Tanggapan Maurizio Souza soal Bintang Persija Jakarta Allano Lima yang Kerap Dihujani Kartu Kuning
Pemain Persija Jakarta, Allano Lima. (Foto: Instagram/allanolima07)
A
A
A

TERNATE - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan pembelaan keras terhadap pemain sayapnya, Allano Lima, yang kembali menerima kartu kuning dalam lanjutan Super League 2025-2026. Meski sang pemain kerap dianggap emosional, Souza mengingatkan publik untuk tidak menutup mata terhadap dampak besar yang diberikan legiun asing asal Brasil tersebut bagi skuad Macan Kemayoran.

Allano kembali menjadi sorotan saat Persija Jakarta berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Kie Raha, Selasa 24 Februari 2026 malam WIB. Winger berusia 30 tahun itu sebenarnya tampil gemilang dengan menyabet gelar pemain terbaik (man of the match) berkat torehan dua assist krusial dalam laga tersebut.

Namun, di balik performa apiknya, Allano kembali dihadiahi kartu kuning oleh wasit pada menit ke-57. Catatan ini menjadi koleksi kartu kuning ke-9 bagi pemain kelahiran Rio de Janeiro tersebut sepanjang musim Liga Super 2025-2026, yang memicu kritik dari berbagai pihak.

1. Pembelaan Souza Terkait Kartu Kuning Ke-9

"Ya Allano meninggalkan lapangan dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengatakan apa pun kepada pemain lawan, kepada wasit, atau kepada siapa pun. Saat itu ada beberapa pemain yang terlibat, dan satu-satunya pemain yang mendapat kartu adalah Allano," kata Souza, dikutip Jumat (27/2/2026).

Mauricio Souza
Mauricio Souza

Souza sadar bahwa pemainnya itu kerap mendapat kartu kuning. Namun begitu, dia mengungkapkan kalau kontribusi Allano di Persija Jakarta sangat besar. Terbukti, anak asuhnya itu mencatat dua assist di laga melawan Malut United yang berlangsung sengit tersebut.

"Malut United menang melawan beberapa lawan yang bersaing untuk gelar di sini, di kandang mereka. Dan kami datang ke sini untuk pertandingan yang sangat sulit dan berhasil menang. Saya pikir ini adalah ketujuh kalinya Allano memenangkan penghargaan pemain terbaik. Tapi kita hanya fokus pada kartu kuningnya, yang sangat menyedihkan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
