HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Bernardo Tavares Siap Bungkam Maung Bandung!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |22:17 WIB
Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Bernardo Tavares Siap Bungkam Maung Bandung!
Bernardo Tavares ingin Persebaya Surabaya kalahkan Persib Bandung. (Foto: Persebaya.id)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya fokus melawan Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Senin 2 Maret 2026 pukul 20.30 WIB. Jelang melawan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dalam kepercayaan diri tinggi.

Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- baru saja meraih kemenangan 1-0 atas PSM Makassar. Laga itu berlangsung di Stadion GBT pada Rabu, 25 Februari 2026 malam WIB.

Paulo Gali Freitas bantu Persebaya Surabaya menang 1-0 atas PSM Makassar. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Paulo Gali Freitas bantu Persebaya Surabaya menang 1-0 atas PSM Makassar. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Bahagia Persebaya Surabaya Bungkam PSM Makassar

Bernardo Tavares senang timnya meraih hasil maksimal saat melawan skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar. Kemenangan itu disebut Bernardo Tavares meningkatkan kepercayaan diri Persebaya Surabaya.

“Jadi sangat penting bagi kami untuk menang. Karena dengan menang, pemain merasa senang dan mendapatkan kepercayaan diri," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Kamis (26/2/2026).

"Sebagai pelatih, melatih tim yang menang sangat berbeda dengan melatih tim yang kalah dan tidak punya kepercayaan diri,” tambah pelatih yang membawa PSM Makassar juara Liga Indonesia 2022-2023 ini.

2. Bersiap Lawan Persib Bandung

Bernardo Tavares mengatakan Persebaya Surabaya tidak boleh berpuas diri setelah menang atas PSM Makassar. Persebaya Surabaya wajib berbenah agar lebih siap untuk melawan skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
