HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Madura United di Super League 2025-2026 Malam Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |17:10 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Madura United di Super League 2025-2026 Malam Ini
Persib Bandung ingin menghajar Madura United di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
LINK live streaming Persib Bandung vs Madura United di lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (26/2/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Persib Bandung Incar 3 Poin

Pemain Persib Bandung Federico Barba ingin membawa timnya meraih tiga poin saat melawan Madura United. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- butuh tambahan tiga poin agar semakin kukuh di puncak klasemen Super League 2025-2026.

Federico Barba ingin Persib Bandung menang atas Madura United.. (Foto: Instagram/@persib)
Federico Barba ingin Persib Bandung menang atas Madura United.. (Foto: Instagram/@persib)

Federico Barba mengatakan persiapan yang dilakukan skuad asuhan Bojan Hodak cukup baik. Kondisi ini menjadi modal Persib Bandung meladeni permainan tim tamu.

"Kami melakukan persiapan seperti biasa, seperti taktikal. Kemudian kita menyiapkan permainan," ucap Federico Barba dalam konferensi pers jelang laga.

"Semua pemain siap untuk pertandingan melawan Madura United," tambah bek asal Italia ini.

 

Telusuri berita bola lainnya
