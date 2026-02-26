Bojan Hodak Absen saat Lawan Madura United, Federico Barba Pastikan Mentalitas Persib Bandung Tak Goyah

BANDUNG – Bek asing Persib Bandung, Federico Barba, menegaskan absennya pelatih kepala Bojan Hodak tidak akan memengaruhi ambisi tim untuk mengamankan poin penuh saat menjamu Madura United di laga lanjutan Super League 2025-2026. Meski sang juru taktik harus menepi akibat sanksi, Barba meyakini sistem komunikasi dan kepercayaan antarpemain dalam skuad Pangeran Biru sudah cukup solid untuk mengatasi kendala tersebut di atas lapangan.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) pukul 20.30 WIB. Laga tersebut merupakan pertandingan pekan ke-23 Super League 2025-2026.

Pertandingan tersebut juga menjadi laga penting bagi Persib Bandung. Tapi sayang, mereka tidak bisa didampingi langsung oleh Hodak akibat akumulasi kartu. Juru taktik asal Kroasia itu pun akan memantau anak asuhnya dari tribun penonton.

1. Peran Igor Tolic

Barba menilai absennya Hodak merupakan hal yang biasa terjadi dalam sepak bola. Pemain asal Italia itu menegaskan situasi tersebut tidak mengganggu persiapan tim menghadapi Madura United.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

“Itu bisa saja terjadi dalam satu musim. Kami siap. Sekarang juga ada Coach Igor di sini. Bagi kami tetap sama saja. Kami selalu berdiskusi bersama selama pertandingan,” kata Barba dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Kamis (26/2/2026).

Menurut Barba, komunikasi di dalam tim berjalan dengan sangat baik. Dia mengatakan, kebersamaan di bangku cadangan menjadi salah satu kekuatan Persib Bandung dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk ketika harus tampil tanpa pelatih kepala.