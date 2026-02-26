Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Madura United: Ramon Tanque Menggila, Maung Bandung Unggul 3-0!

PERSIB Bandung unggul 3-0 atas Maudra United di babak pertama dalam laga lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (26/2/2026) malam WIB. Tiga gol Persib Bandung dicetak Ramon Tanque pada menit 13 dan 33 serta Uilliam Barros (45+2’).

Bagi Ramon Tanque, ini merupakan gol keempat dan kelimanya di Super League 2025-2026. Sebelum malam ini, gol terakhir Ramon Tanque untuk Persib Bandung tercipta saat menang 2-0 atas Bhayangkara FC pada 21 Desember 2025 malam WIB.

Ramon Tanque menggila saat Persib Bandung unggul 3-0 atas Madura United. (Foto: X/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung memilih langsung menekan pertahanan Madura United sejak menit awal laga. Klub asal Jawa Barat itu ingin unggul cepat atas tim tamu.

Pada menit ke-13, Persib Bandung mampu unggul lebih dahulu atas Madura United. Kepastian itu setelah Ramon Tanque mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan Kakang Rudianto.

Setelah tertinggal, Madura United perlahan keluar menekan. Akan tetapi, mereka masih cukup kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Persib Bandung.