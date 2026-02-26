Link Live Streaming Persib Bandung vs Madura United di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Persib Bandung vs Madura United di lanjutan pekan ke-23 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (26/2/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Potensi Debut Layvin Kurzawa di Super League 2025-2026

Mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa, belum melakoni debut bersama Persib Bandung di Super League 2025-2026. Namun, ia berpotensi menjalani debut di Super League 2025-2026 saat melawan Madura United.

Layvin Kurzawa siap debut bersama Persib Bandung di Super League 2025-2026

Layvin Kurzawa baru mencatat dua penampilan sejak didatangkan Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Dua penampilan itu ia catat saat skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- menghadapi Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

Namun, Layvin Kurzawa belum menandai debutnya di Super League 2025-2026. Pemain asal Prancis itu diistirahatkan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, saat menghadapi Persita Tangerang pada Minggu 22 Februari 2026.

2. Bojan Hodak Beri Istirahat kepada Layvin Kurzawa

Terkait hal itu, Bojan Hodak pun memberikan penjelasan. Juru taktik asal Kroasia itu sengaja memberikan waktu istirahat karena tak ingin Layvin Kurzawa kelelahan.

“Kami memberinya istirahat dan tidak ingin memaksanya karenadia main di pertandingan terakhir,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman I.League, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, Layvin Kurzawa juga sudah lama tak bermain di level kompetisi. Meski begitu, Bojan Hodak menyiapkan eks pemain PSG itu saat Persib Bandung menjamu Madura United beberapa saat lagi.