HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung dan Persija Jakarta Berebut Juara Paruh Musim Super League 2025-2026, Thom Haye: Laga Krusial!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |12:23 WIB
Persib Bandung dan Persija Jakarta Berebut Juara Paruh Musim Super League 2025-2026, Thom Haye: Laga Krusial!
Thom Haye siap tempur di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung dan Persija Jakarta berebut juara paruh musim Super League 2025-2026. Persija Jakarta dan Persib Bandung berada di peringkat kedua dan ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan mengemas 35 poin.

Mereka hanya terpaut dua angka saja dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Artinya, siapa pun yang menjadi pemenang dalam duel El Clasico Indonesia ini akan keluar menjadi juara paruh musim Super League 2025-2026. 

1. Thom Haye Siap Tempur Lawan Persija Jakarta

Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, untuk pertama kalinya merasakan atmosfer laga sarat gengsi melawan Persija Jakarta. Thom Haye pun sudah tidak sabar menantikan laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut. 

Thom Haye antusias menghadapi laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persib)
Thom Haye antusias menghadapi laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persib)

Sesuai jadwal, Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Hal ini merupakan laga pekan ke-17 sekaligus menjadi pekan terakhir putaran pertama Super League 2025-2026. 

Laga ini spesial karena pencinta sepak bola Tanah Air disuguhkan duel klasik Persib Bandung vs Persija Jakarta sebagai penutup putaran pertama. Apalagi, laga ini juga sangat krusial bagi kedua kesebelasan karena memiliki peluang menjadi juara paruh musim. 

Thom Haye Haye pun sudah tidak sabar menantikan dan bermain di laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu mengaku siap memberikan seluruh kemampuan terbaiknya demi membawa Persib Bandung menang di hadapan Bobotoh. 

 

Halaman:
1 2
      
