Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United Ambil Pelajaran Usai Kalah 1-2 dari Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |04:55 WIB
Malut United Ambil Pelajaran Usai Kalah 1-2 dari Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026
Malut United kalah 1-2 dari Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

GELANDANG Malut United, Taufik Rustam, mengambil banyak pelajaran setelah timnya kalah 1-2 dari Persebaya Surabaya di lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026. Ia mengatakan siap membawa Malut United bangkit di laga-laga ke depan.

“Saya dan teman-teman pemain sudah berjuang menampilkan permainan terbaik. Kekalahan ini menjadi pelajaran bagi kami ke depannya,” kata Taufik Rustam dalam konferensi pers kelar laga Persebaya Surabaya vs Malut United.

Malut United gagal raih poin di markas Persebaya Surabaya. (Foto: Media Malut United)
Malut United gagal raih poin di markas Persebaya Surabaya. (Foto: Media Malut United)

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 10 Januari 2026, Gali Freitas mencetak dua gol pada menit ke-14 dan ke-37 yang memastikan raihan 3 poin Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- sempat membalas lewat Ciro Alves pada menit ke-61. Namun, hingga wasit meniup peluit panjang tidak ada gol tambahan tercipta.

1. Persebaya Surabaya Bukan Lawan Mudah

Taufik Rustam menilai Persebaya bukan lawan yang mudah dihadapi. Perjuangan hingga akhir telah diupayakan seluruh pemain, meski hasilnya tak sesuai yang diharapkan.

“Semoga kekalahan ini menjadi hasil yang membuat kami bisa bangkit lebih kuat lagi untuk menatap pertandingan berikutnya,” kata Taufik Rustam.

2. Malut United Dominasi Pertandingan

Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 81 persen penguasaan bola. Dari 11 upaya tembakan dilepaskan, tiga di antaranya mengenai sasaran dan berbuah 1 gol.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194607/marc_klok_menyebut_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_berarti_6_poin_persibcoid-9nhv_large.jpg
Marc Klok: Kemenangan di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Berarti 6 Poin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194588/alfriyanto_ingin_bantu_persis_solo_lepas_dari_jeratan_degradasi_di_super_league_2025_2026-YzwE_large.jpg
Tinggalkan Persija Jakarta, Alfriyanto Nico: Misi Saya Selamatkan Persis Solo dari Degradasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194671/psim_yogyakarta_menang_3_0_atas_madura_united_di_super_league_2025_2026-ZaJ1_large.jpg
Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Diwarnai 3 Kartu Merah, Laskar Mataram Menang 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194665/hendri_susilo_bicara_kekalahan_1_2_malut_united_dari_persebaya_surabaya-PV7l_large.jpg
Kata Pelatih Malut United Hendri Susilo Usai Dikalahkan Persebaya Surabaya 1-2 dan Gagal ke Puncak Klasemen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/09/51/1664559/rizki-juniansyah-kaget-dan-terharu-diangkat-jadi-kapten-tni-rod.webp
Rizki Juniansyah Kaget dan Terharu Diangkat Jadi Kapten TNI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/10/wasit_somalia_omar_abdulkadir.jpg
Wasit Piala Afrika 2025 Dicoret Mendadak Jelang Nigeria vs Aljazair Gara-Gara Salah Pakai Sepatu, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement