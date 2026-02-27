Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Bantai Madura United 5-0, Beckham Putra Bertekad Pertahankan Tren Kemenangan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |10:32 WIB
Persib Bandung Bantai Madura United 5-0, Beckham Putra Bertekad Pertahankan Tren Kemenangan
Beckham Putra girang usai membantu Persib Bandung menang telak 5-0 atas Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG Beckham Putra girang usai membantu Persib Bandung menang telak 5-0 atas Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Ia bertekad mempertahankan tren positif itu sampai akhir musim nanti.

Persib menang telak 5-0 saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 26 Februari 2026 malam WIB. Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Ramon Tanque (13’, 33’), Uilliam Barros (45+2’), Andrew Jung (80’), dan Frans Putros (89’).

1. Puas 

Ramon Tanque menggila saat Persib Bandung unggul 3-0 atas Madura United persib

Usai laga, Beckham mengaku puas dengan kemenangan tersebut. Hasil itu sekaligus mempertegas catatan impresif Persib saat bermain di kandang. Mereka bahkan belum tersentuh kekalahan di GBLA pada Super League 2025-2026.

Terlebih, Persib lagi-lagi sukses mencatatkan cleansheet. Yang mana, ini menjadi nirbobol ke-14 skuad Pangeran Biru di Super League.

 “Alhamdulillah kami bisa meraih tiga poin lagi. Kami bersyukur kembali menang di kandang dan tanpa kebobolan,” kata Beckham usai pertandingan, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (27/2/2026).

Kemenangan ini terasa penting bagi Persib Bandung karena semakin mempertegas posisi mereka di puncak klasemen sementara Super League musim ini. Pasukan Bojan Hodak saat ini mengoleksi 53 poin, unggul tiga angka atas Persija Jakarta yang duduk di posisi kedua. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
