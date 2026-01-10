Kata Pelatih Malut United Hendri Susilo Usai Dikalahkan Persebaya Surabaya 1-2 dan Gagal ke Puncak Klasemen

SURABAYA – Pelatih Malut United, Hendri Susilo, angkat bicara soal kekalahan 1-2 dari Persebaya Surabaya di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Ia meyakini anak asuhnya sudah berjuang sekuat tenaga.

Laga Persebaya Surabaya vs Malut United itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026) sore WIB. Dua gol Bajul Ijo disarangkan Paulo Gali Freitas (14’, 37’). Sedangkan, gol hiburan tim tamu disumbangkan Ciro Alves (61’).

1. Tertahan di Posisi 4

Persebaya Surabaya vs Malut United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Hasil itu membuat Malut United tetap berada di posisi keempat dengan mengumpulkan 34 poin. Mereka masih berselisih tiga angka dengan Borneo FC yang menempati posisi puncak.

Hendri mengatakan kemenangan adalah target utama timnya, tetapi hasil akhir tidak sesuai harapan. Ia menegaskan Malut United sudah bekerja keras sepanjang 90 menit.

"Kami sudah berjuang semaksimal mungkin sampai menit akhir pertandingan. Kami juga sebenarnya mampu menguasai pertandingan," kata Hendri usai laga, Sabtu (10/1/2026).

"Tapi, sayangnya hanya satu gol yang bisa diciptakan,” tambah pelatih asal Sumatra Barat itu.