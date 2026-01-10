Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kata Pelatih Malut United Hendri Susilo Usai Dikalahkan Persebaya Surabaya 1-2 dan Gagal ke Puncak Klasemen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |20:09 WIB
Kata Pelatih Malut United Hendri Susilo Usai Dikalahkan Persebaya Surabaya 1-2 dan Gagal ke Puncak Klasemen
Hendri Susilo bicara kekalahan 1-2 Malut United dari Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Malut United, Hendri Susilo, angkat bicara soal kekalahan 1-2 dari Persebaya Surabaya di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Ia meyakini anak asuhnya sudah berjuang sekuat tenaga.

Laga Persebaya Surabaya vs Malut United itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026) sore WIB. Dua gol Bajul Ijo disarangkan Paulo Gali Freitas (14’, 37’). Sedangkan, gol hiburan tim tamu disumbangkan Ciro Alves (61’).

1. Tertahan di Posisi 4

Persebaya Surabaya vs Malut United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Persebaya Surabaya vs Malut United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Hasil itu membuat Malut United tetap berada di posisi keempat dengan mengumpulkan 34 poin. Mereka masih berselisih tiga angka dengan Borneo FC yang menempati posisi puncak.

Hendri mengatakan kemenangan adalah target utama timnya, tetapi hasil akhir tidak sesuai harapan. Ia menegaskan Malut United sudah bekerja keras sepanjang 90 menit. 

"Kami sudah berjuang semaksimal mungkin sampai menit akhir pertandingan. Kami juga sebenarnya mampu menguasai pertandingan," kata Hendri usai laga, Sabtu (10/1/2026).

"Tapi, sayangnya hanya satu gol yang bisa diciptakan,” tambah pelatih asal Sumatra Barat itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194662/gustavo_almeida_turun_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-Y7Pr_large.jpg
Pulih dari Cedera, Gustavo Almeida Turun di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194658/persija_jakarta_akan_belajar_mengontrol_emosi_agar_tidak_terpancing_saat_menghadapi_persib_bandung-r3Hw_large.jpeg
Persib Bandung vs Persija Jakarta Punya Tensi Tinggi, Macan Kemayoran Berusaha Kelola Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194653/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_persib_bandung_vs_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026-6md3_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/49/3194646/persebaya_surabaya_menang_2_1_atas_malut_united_di_super_league_2025_2026_berkat_sepasang_gol_paulo_gali_freitas-bfPd_large.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs Malut United di Super League 2025-2026: Brace Gali Freitas Bawa Bajul Ijo Menang 2-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/10/11/1664707/market-value-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-meroket-tembus-rp196-miliar-ojj.webp
Market Value Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Meroket, Tembus Rp196 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/08/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_foto.jpg
Jonatan Christie Ungkap Fakta Mengejutkan usai Ditaklukkan Kunlavut Vitidsarn di Semifinal Malaysia Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement