Juventus Cari Kiper Baru, Portiere Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Radar!

Emil Audero masuk radar Juventus yang tengah mencari kiper baru di bursa transfer mendatang (Foto: Instagram/@emil_audero)

JUVENTUS disebut tengah mencari kiper baru pada bursa transfer musim panas 2026. Yang menarik, Emil Audero masuk dalam daftar kandidat!

Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Juventus ingin melakukan penyegaran pada posisi penjaga gawang seiring menurunnya performa Michele Di Gregorio. Karena itu, pihak manajemen mulai memikirkan langkah strategis pada bursa transfer musim panas mendatang.

“Kasus Michele Di Gregorio, yang melakukan serangkaian kesalahan dalam dua pekan terakhir melawan Lazio, Inter, dan Como, memaksa manajemen Juventus mulai memikirkan langkah di bursa transfer musim panas mendatang,” tulis La Gazzetta dello Sport, dikutip Jumat (27/2/2026).

1. Revolusi Total

Media tersebut mengklaim Juventus akan melakukan revolusi total pos penjaga gawang. Selain karena menurunnya performa Di Gregorio, Mattia Perin sebagai kiper pelapis ingin hengkang karena minimnya menit bermain. Kemudian usia portiere ketiga, Carlo Pinsoglio, sudah cukup tua.

“Kemungkinan besar akan terjadi revolusi total di Juventus musim panas nanti. Mattia Perin, yang kontraknya berakhir pada 2027, sejak tahun lalu sudah menyatakan keinginan untuk bermain sebagai starter di klub lain. Sementara Carlo Pinsoglio, yang akan berusia 36 tahun pada Maret, bisa saja memutuskan pensiun,” terang media tersebut.

2. Bawa Pulang

Maka dari itu, Juventus ingin melakukan penyegaran pada sektor penjaga gawang. Klub dilaporkan tengah memantau sejumlah kiper Serie A, termasuk Audero. Mereka tak menutup opsi membawa pulang kiper 29 tahun itu kembali ke Juventus Stadium.

"Karena itu, Juventus juga memantau sejumlah kiper papan menengah Serie A: Ivan Provedel (Lazio), Lorenzo Montipò (Verona), Wladimiro Falcone (Lecce), Federico Ravaglia (Bologna), serta Emil Audero (Cremonese) yang kontraknya habis pada Juni dan merupakan lulusan akademi Juventus,” urai La Gazzetta dello Sport.