Uilliam Barros Tahu agar Persib Bandung Menang atas Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Uilliam Barros Pereira, mengirimkan pesan kuat menjelang duel krusial melawan Ratchaburi FC di babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026. Pemain asal Brasil tersebut menegaskan Skuad Maung Bandung harus menunjukkan performa luar biasa demi mengamankan modal berharga dalam ambisi mereka melaju lebih jauh di kompetisi Asia.

Babak 16 besar ACL 2 musim ini akan menggunakan format dua leg. Pertemuan pertama dijadwalkan berlangsung di Ratchaburi Stadium, Na Muang, pada 11 Februari 2026, yang kemudian diikuti dengan laga penentuan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 18 Februari 2026 mendatang.

Uilliam Barros Pereira mengakui menghadapi wakil Thailand tersebut merupakan tantangan besar bagi timnya. Karena itu, ia meminta seluruh pemain untuk mempersiapkan diri secara fisik maupun mental guna menghadapi tekanan dalam dua pertandingan yang sangat menentukan tersebut.

1. Antisipasi Kualitas Lawan

Uilliam Barros beraksi di laga Persib Bandung vs Selangor FC (Foto: AFC)

"Lawan di babak 16 besar ini tentunya mereka adalah tim-tim yang juga memiliki kualitas baik. Tapi, kita harus lebih siap lagi dari sebelumnya," ungkap Barros dilansir dari laman Persib, Jumat (2/1/2026).

Pemain kreatif tersebut menekankan pentingnya memiliki daya juang yang tinggi sepanjang pertandingan. Barros meyakini bahwa Ratchaburi FC akan memberikan perlawanan yang sangat ketat, sehingga tidak ada ruang bagi kesalahan sekecil apa pun di atas lapangan.

"Kami harus lebih kerja keras lagi. Tim terus menunjukkan performa yang baik, kami harus menjaga itu semua," sambungnya.