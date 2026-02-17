Pesan Beckham Putra untuk Bobotoh Jelang Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Kami Butuh Kalian!

Beckham Putra punya pesan untuk Bobotoh jelang laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)

BANDUNG – Beckham Putra punya pesan untuk Bobotoh jelang laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia mengaku tim membutuhkan dukungan penuh suporter.

Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB. Maung Bandung dalam kondisi terjepit.

1. Kejar Agregat

Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Persib saat ini tertinggal tiga gol dari Ratchaburi FC setelah kalah 0-3 di leg pertama. Oleh karena itu, pertandingan leg kedua akan menjadi krusial bagi Pangeran Biru. Mereka tak boleh sekadar menang, bahkan harus selisih minimal empat gol untuk lolos.

Di leg pertama, Beckham absen karena cedera. Pemain berusia 24 tahun itu sudah pulih sepenuhnya dan bertekad membawa Persib membalikkan keadaan.

"Alhamdulillah kondisi sudah pulih. Saya juga sudah ikut latihan penuh. Semoga di pertandingan selanjutnya saya bisa memberikan impact untuk tim," kata Beckham dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (17/2/2026).