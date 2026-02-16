Misi Balas Dendam di GBLA: Bojan Hodak Genjot Persiapan Persib Bandung Jelang Jamu Ratchaburi FC

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, terus mematangkan kesiapan anak asuhnya demi tampil maksimal saat menghadapi Ratchaburi FC. Duel krusial ini merupakan laga leg kedua babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026 yang akan menjadi penentu langkah Maung Bandung di kancah Asia.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 18 Februari 2026. Dalam laga nanti, Skuad Maung Bandung wajib mengamankan kemenangan dengan selisih minimal 4-0 atas Ratchaburi FC jika ingin memastikan tiket ke babak perempat final.

Defisit gol yang cukup besar ini terjadi lantaran Persib dipaksa menyerah 0-3 oleh Ratchaburi FC pada pertemuan pertama. Laga pembuka babak gugur tersebut dimainkan di Ratchaburi Stadium pada Rabu 11 Februari 2026 lalu.

1. Evaluasi Total

Bojan Hodak menegaskan bahwa pasukannya sudah melupakan hasil pahit di markas Ratchaburi FC tersebut. Saat ini, jajaran pelatih terus melakukan evaluasi mendalam agar Persib mampu membalikkan keadaan pada pertemuan kedua di kandang sendiri.

Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

“Sekarang kami fokus ke laga berikutnya dan selalu percaya bisa melakukan sesuatu," kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib, Senin (16/2/2026).