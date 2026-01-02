5 Pemain yang Dijagokan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026, Nomor 1 Adrian Luna!

Adrian Luna salah satu pemain yang berpotensi gabung Persib Bandung pada Januari 2026. (Foto Instagram/@a.luna21)

SEBANYAK 5 pemain yang dijagokan gabung Persib Bandung pada Januari 2026 akan diulas Okezone. Persib Bandung membutuhkan tenaga tambahan untuk melaju jauh di AFC Champions League 2 2025-2026 dan mencetak hattrick juara Super League 2025-2026.

Menurut informasi yang beredar, setidaknya ada lima nama yang dikabarkan sudah dikantongi manajemen Persib Bandung untuk didatangkan pada bursa transfer musim dingin 2026. Dari lima nama ini, tiga di antaranya berstatus pemain asing.

Otomatis jika ada pemain asing yang masuk, harus ada pemain asing yang keluar. Okezone memprediksi, tiga pemain asing angkat kaki pada Januari 2026. Selain Wiliam Marcilio, dua nama lainnya adalah Federico Barba dan Adam Przybek. Lantas, siapa saja lima nama pemain yang akan gabung Persib Bandung pada Januari 2026?

Berikut 5 pemain yang dijagokan gabung Persib Bandung pada Januari 2026:

1. Adrian Luna (Kerala Blasters)

Adrian Luna segera gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@a.luna21)

Menurut laporan TimnasXtra, Persib Bandung akan meminjam kapten Kerala Blasters (Liga 1 India), Adrian Luna, selama semusim. Adrian Luna yang pernah membantu Melbourne City FC juara Liga 1 Australia 2020-2021 ini diplot menggantikan Wiliam Marcilio.

“Persib Bandung dikabarkan dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut kapten Kerala Blasters, Adiran Luna, dengan status pinjaman selama satu musim,” tulis akun terpercaya yang biasa membahas Timnas Indonesia dan Persib Bandung, @TimnasXtra.

2. Maarten Paes (FC Dallas)

Akun footfocus.id meyakini Maarten Paes akan gabung Persib Bandung pada Januari 2026. Kesepakatan antara Maarten Paes dan manajemen Persib Bandung sudah terjalin.

“Manajemen Persib Bandung telah mengerjakan kesepakatan dengan Maarten Paes selama beberapa pekan. Transfer ini bersifat permanen dan Maarten Paes menyetujui seluruh kesepakatan pribadi dan antusias dengan proyek yang ditawarkan Persib Bandung,” tulis footfocus.id.

Dalam waktu dekat, Maarten Paes bersama sang kekasih akan melawat ke Indonesia. Jika Maarten Paes benar mendarat, manajemen Persib Bandung hampir pasti melepas kiper asal Wales Adam Przybek