HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Asing yang Layak Dinaturalisasi untuk Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Mentas di Liga Inggris!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |21:09 WIB
5 Pemain Asing yang Layak Dinaturalisasi untuk Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Mentas di Liga Inggris!
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, diprediksi akan terus memperkuat kedalaman skuadnya melalui program naturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Peningkatan performa Garuda yang kini mulai diperhitungkan di kancah internasional menjadi daya tarik kuat bagi talenta-talenta berbakat yang merumput di kompetisi elite Eropa.

PSSI pun diketahui memiliki waktu untuk melakukan program naturalisasi. Mengingat agenda terdekat Timnas Indonesia berlangsung Maret mendatang, tepatny di ajang FIFA Series 2026.

Berikut 5 Pemain Asing yang Layak Dinaturalisasi untuk Bela Timnas Indonesia:

1. Pascal Struijk (Leeds United)

Pascal Struijk cetak assist di laga Leeds United vs Manchester United
Pascal Struijk cetak assist di laga Leeds United vs Manchester United

Nama Pascal Struijk tetap menjadi prioritas utama untuk memperkuat lini pertahanan. Pemain andalan Leeds United ini memiliki pengalaman berkompetisi di kasta tertinggi Liga Inggris.

Meski Struijk sudah mengatakan tak berminat membela Timnas Indonesia, pendekatan personal dari tim pelatih dan federasi dipercaya masih mampu meyakinkan bek tangguh ini untuk segera mengambil paspor Indonesia.

2. Demiane Agustien (Arsenal U-21)

Demiane Agustien siap tempur di Arsenal @demiane07
Demiane Agustien siap tempur di Arsenal @demiane07

Gelandang kreatif yang sedang menanjak bersama Arsenal U-21 di Inggris ini merupakan prospek masa depan yang luar biasa. Demiane memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan ia pun sudah memberikan sinyal hijau melalui pernyataan pribadinya:

“Ketika mungkin saya bisa membela Timnas Indonesia dan bermain untuk Indonesia, itu sangat indah jika bisa terjadi. Saya sangat menantikan terbang ke Indonesia dan bermain,” ujar Demiane.

3. Laurin Ulrich (FC Magdeburg)

Laurin Ulrich buka peluang perkuat Timnas Indonesia @1fc_magdeburg
Laurin Ulrich buka peluang perkuat Timnas Indonesia @1fc_magdeburg

Timnas Indonesia berpeluang mencuri talenta muda Jerman dalam sosok Laurin Ulrich. Gelandang milik VfB Stuttgart yang sedang dipinjamkan ke FC Magdeburg ini merupakan kapten Timnas Jerman U-20.

 

1 2
      
