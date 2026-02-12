PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, diprediksi akan terus memperkuat kedalaman skuadnya melalui program naturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Peningkatan performa Garuda yang kini mulai diperhitungkan di kancah internasional menjadi daya tarik kuat bagi talenta-talenta berbakat yang merumput di kompetisi elite Eropa.
PSSI pun diketahui memiliki waktu untuk melakukan program naturalisasi. Mengingat agenda terdekat Timnas Indonesia berlangsung Maret mendatang, tepatny di ajang FIFA Series 2026.
Nama Pascal Struijk tetap menjadi prioritas utama untuk memperkuat lini pertahanan. Pemain andalan Leeds United ini memiliki pengalaman berkompetisi di kasta tertinggi Liga Inggris.
Meski Struijk sudah mengatakan tak berminat membela Timnas Indonesia, pendekatan personal dari tim pelatih dan federasi dipercaya masih mampu meyakinkan bek tangguh ini untuk segera mengambil paspor Indonesia.
Gelandang kreatif yang sedang menanjak bersama Arsenal U-21 di Inggris ini merupakan prospek masa depan yang luar biasa. Demiane memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan ia pun sudah memberikan sinyal hijau melalui pernyataan pribadinya:
“Ketika mungkin saya bisa membela Timnas Indonesia dan bermain untuk Indonesia, itu sangat indah jika bisa terjadi. Saya sangat menantikan terbang ke Indonesia dan bermain,” ujar Demiane.
Timnas Indonesia berpeluang mencuri talenta muda Jerman dalam sosok Laurin Ulrich. Gelandang milik VfB Stuttgart yang sedang dipinjamkan ke FC Magdeburg ini merupakan kapten Timnas Jerman U-20.