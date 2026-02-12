Kabar Duka, Legenda Timnas Indonesia Elly Idris Tutup Usia

DUNIA sepak bola Indonesia kembali diselimuti duka mendalam. Sosok gelandang legendaris yang disegani pada era 1980-an, Elly Idris, dikabarkan telah meninggal dunia di usia 63 tahun.

Mantan penggawa Timnas Indonesia ini mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis (12/2/2026) sore, meninggalkan jejak sejarah yang tak terhapuskan di kancah lapangan hijau Indonesia.

1. Kepergian sang Maestro

Kabar kepergian pria kelahiran 4 November 1962 ini dikonfirmasi melalui informasi duka cita yang beredar di lingkungan sepak bola nasional. Elly Idris dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.00 WIB di Rumah Sakit Cinta Kasih, Kampung Sawah, Ciputat.

Semasa hidupnya, Elly dikenal sebagai pemain yang memiliki karier cemerlang di era Galatama. Ia pernah berjaya bersama Yanita Utama sebelum akhirnya menjadi bagian penting dari kejayaan Pelita Jaya.

Bersama klub yang disebut terakhir, Elly sukses mempersembahkan tiga gelar juara Galatama, sebuah prestasi yang melambungkan namanya sebagai salah satu pemain papan atas di Indonesia pada masanya.

2. Berjasa untuk Persita Tangerang

Hubungan emosional antara Elly Idris dan Persita Tangerang sangatlah erat. Sosok yang pernah memperkuat tim nasional di ajang Pra-Piala Dunia dan SEA Games ini memilih untuk menutup karier profesionalnya sebagai pemain di klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut pada tahun 1996 di usia 34 tahun.

Namun, cintanya pada Persita tidak berhenti setelah ia menggantung sepatu. Elly melanjutkan pengabdiannya di kursi kepelatihan.