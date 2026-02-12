Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kabar Duka, Legenda Timnas Indonesia Elly Idris Tutup Usia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |17:16 WIB
Kabar Duka, Legenda Timnas Indonesia Elly Idris Tutup Usia
Legenda Timnas Indonesia Elly Idris Tutup Usia. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

DUNIA sepak bola Indonesia kembali diselimuti duka mendalam. Sosok gelandang legendaris yang disegani pada era 1980-an, Elly Idris, dikabarkan telah meninggal dunia di usia 63 tahun.

Mantan penggawa Timnas Indonesia ini mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis (12/2/2026) sore, meninggalkan jejak sejarah yang tak terhapuskan di kancah lapangan hijau Indonesia.

1. Kepergian sang Maestro

Kabar kepergian pria kelahiran 4 November 1962 ini dikonfirmasi melalui informasi duka cita yang beredar di lingkungan sepak bola nasional. Elly Idris dinyatakan meninggal dunia pada pukul 15.00 WIB di Rumah Sakit Cinta Kasih, Kampung Sawah, Ciputat.

Semasa hidupnya, Elly dikenal sebagai pemain yang memiliki karier cemerlang di era Galatama. Ia pernah berjaya bersama Yanita Utama sebelum akhirnya menjadi bagian penting dari kejayaan Pelita Jaya.

Bersama klub yang disebut terakhir, Elly sukses mempersembahkan tiga gelar juara Galatama, sebuah prestasi yang melambungkan namanya sebagai salah satu pemain papan atas di Indonesia pada masanya.

Elly Idris
Elly Idris

2. Berjasa untuk Persita Tangerang

Hubungan emosional antara Elly Idris dan Persita Tangerang sangatlah erat. Sosok yang pernah memperkuat tim nasional di ajang Pra-Piala Dunia dan SEA Games ini memilih untuk menutup karier profesionalnya sebagai pemain di klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut pada tahun 1996 di usia 34 tahun.

Namun, cintanya pada Persita tidak berhenti setelah ia menggantung sepatu. Elly melanjutkan pengabdiannya di kursi kepelatihan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3199062/rizky_ridho_dan_sendy_aulia-o6SG_large.jpg
Kabar Bahagia, Rizky Ridho Umumkan Kehamilan sang Istri, Banjir Ucapan dari Pemain Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/49/3195669/rizky_ridho_merasakan_suasana_baru_di_2026_dan_yakin_bakal_bantu_tingkatkan_performa_di_lapangan-AIrs_large.jpg
Rizky Ridho Rasakan Suasana Baru di 2026, Bakal Bantu Tingkatkan Performa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193699/ketua_umum_ffi_michael_victor_sianipar_menegaskan_pihaknya_masih_bagian_tak_terpisahkan_dari_pssi-Eqt9_large.jpeg
Ketum FFI: Futsal Bagian Tak Terpisahkan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191904/carlos_raul_sciucatti-Sd0e_large.jpg
Kisah Perjalanan Spiritual Pesepakbola Argentina Carlos Raul Sciucatti: Pelajari Agama Islam di Pesantren Kalimantan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/12/11/1676283/nova-arianto-jadi-asisten-pelatih-john-herdman-selama-fifa-series-kqj.webp
Nova Arianto Jadi Asisten Pelatih John Herdman Selama FIFA Series
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/12/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc.jpg
Dihajar 0-3 Ratchaburi FC, Bojan Hodak Blak-blakan Sebut Persib Main Buruk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement