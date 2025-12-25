Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Perjalanan Spiritual Pesepakbola Argentina Carlos Raul Sciucatti: Pelajari Agama Islam di Pesantren Kalimantan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |23:57 WIB
Kisah Perjalanan Spiritual Pesepakbola Argentina Carlos Raul Sciucatti: Pelajari Agama Islam di Pesantren Kalimantan
Kisah Perjalanan Spiritual Pesepakbola Argentina Carlos Raul Sciucatti: Pelajari Agama Islam di Pesantren Kalimantan. (Foto: Laman resmi pondok pesantren Assalam)
KUTAI BARAT – Perjalanan karier pesepakbola Carlos Raul Sciucatti di Indonesia tidak hanya meninggalkan catatan gol, tetapi juga jejak spiritual yang mendalam. Penyerang asal Argentina yang kini dikenal dengan nama Muhammad Carlos ini menempuh jalan yang tak biasa demi memantapkan keyakinannya, termasuk merelakan waktunya untuk mendalami agama di sebuah pondok pesantren di pelosok Kalimantan.

Carlos Raul Sciucatti atau biasa disapa Charly sempat tujuh tahun (2008-2015) berkarier di Indonesia. Sejumlah klub di Liga Indonesia pernah dijajal Carlos Raul Sciucatti, mulai dari Persijap Jepara (2008 dan 2014), Deltras Sidoarjo (2009), Persidafon Dafonsoro (2009-2010), Pro Duta (2010-2011), PSLS Lhokseumawe (2011-2013), hingga Mitra Kukar (2015).

1. Niat Menjadi Mualaf

Dari serangkaian klub di atas, Persijap Jepara bisa dibilang paling berkesan bagi Charly. Di periode keduanya membela klub tersebut, Charly menemui pujaan hatinya bernama Esti Puji Lestari yang saat itu menjabat sebagai CEO Persijap Jepara.

Pertemuan itu yang akhirnya membuat Carlos Raul Sciucatti dan Esti Puji Lestari memutuskan menjalani hubungan yang lebih serius, yakni menikah. Namun, sebelum menikah, Carlos Raul Sciucatti ingin lebih dulu menjadi mualaf alias masuk agama Islam.

2. Menimba Ilmu di Jantung Kalimantan

Carlos Raul @jeparahariini.jpg
Carlos Raul @jeparahariini.jpg

Demi memperdalam perihal Islam, Carlos Raul Sciucatti sampai-sampai tinggal di Pondok Pesantren (Ponpes) Assalam Arya Kemuning, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Carlos Raul Sciucatti mengambil keputusan mondok ketika dirinya berpindah tim ke Mitra Kukar.

Sampai akhirnya Carlos Raul Sciucatti mantap masuk agama Islam. Ia pun mengubah namanya setelah resmi menjadi mualaf. Carlos tepatnya kini memiliki nama Islam, Muhammad Carlos Raul.

 

Telusuri berita bola lainnya
