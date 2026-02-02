Advertisement
Kabar Bahagia, Rizky Ridho Umumkan Kehamilan sang Istri, Banjir Ucapan dari Pemain Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |13:08 WIB
Rizky Ridho dan Sendy Aulia. (Foto: Instagram/@rizkyridhoromadhoni)
KABAR bahagia datang dari kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho. Dia umumkan kehamilan sang istri, Sendy Aulia.

Unggahan Rizky Ridho pun langsung dibanjiri beragam komentar dari para pemain Timnas Indonesia. Mulai dari Jay Idzes hingga Rafael Struick terlihat memberi respons yang terlihat turut berbahagia.

1. Umumkan Istri Hamil

Ya, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @rizkyridhoramadhani pada Minggu 1 Februari 2026 malam WIB, Rizky Ridho umumkan kehamilan Sendy Aulia. Sejoli ini pun tampak antusias menanti kelahiran anak pertamanya tersebut.

Doa-doa baik pun dipanjatkan Rizky Ridho dalam caption foto tersebut. Tak hanya untuk sang calon buah hati, dia juga doakan para pengikutnya di Instagram yang tengah berjuang mendapatkan momongan.

“Doa terbaik kami untuk calon buah hati: semoga selalu sehat, lengkap, dijaga Allah, dan kelak menjadi sumber kebahagiaan keluarga serta bermanfaat bagi orang lain,” tulis Rizky Ridho di Instagram.

“Semoga Allah mudahkan teman-teman semua yang sedang berikhtiar,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
