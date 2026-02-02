Susul Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra Dikabarkan Segera Merapat ke Persija Jakarta

ARUS kepindahan pemain diaspora Timnas Indonesia ke kompetisi kasta tertinggi Tanah Air, Super League, tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Kabar terbaru menyebutkan penyerang muda potensial, Mauro Zijlstra, dilaporkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan bergabung dengan raksasa ibu kota, Persija Jakarta.

1. Sinyal Kepergian dari FC Volendam

Zijlstra disebut bakal meninggalkan FC Volendam dalam waktu dekat guna mencari tantangan baru. Rumor kepindahan tersebut dilaporkan oleh salah satu akun media sosial X asal Belanda yang kerap membahas bursa transfer pemain, yakni @TransferNNL.

“Kemungkinan besar Mauro Zijlstra akan meninggalkan FC Volendam dalam beberapa jam ke depan,” tulis laporan dalam akun X tersebut, dikutip Senin (2/2/2026).

Akun tersebut turut melaporkan bahwa Zijlstra akan segera merapat ke skuad Persija Jakarta. Bahkan, mereka berani mengklaim bahwa penyerang berusia 21 tahun itu sudah berada di tahap akhir negosiasi dengan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

“Penyerang berusia 21 tahun itu dikabarkan sudah dekat dengan kepindahan ke klub Indonesia, Persija,” lanjut akun tersebut.

Mauro Zijlstra di laga Timnas Indonesia U-22 vs Mali U-22. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Minim Menit Bermain di Belanda

Kontrak Zijlstra bersama FC Volendam sebenarnya baru akan berakhir pada 30 Juni 2027 mendatang. Hanya saja, penyerang bertalenta ini tak kunjung mencatatkan menit bermain yang reguler di kompetisi Liga Belanda musim 2025-2026.