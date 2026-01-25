Kisah Lucu Rizky Ridho, Bintang Persija Jakarta yang Dikira Kapten Persib Bandung oleh Emak-emak

JAKARTA – Sebuah momen menggelitik mewarnai jagat media sosial saat bek andalan Timnas Indonesia, Rizky Ridho, mendadak pindah klub ke Persib Bandung akibat ucapan seorang ibu. Kejadian unik ini terekam dalam video yang dibagikan oleh selebgram ternama, Arief Muhammad, pada Minggu (25/1/2026).

Di tengah perdebatan lucu mengenai profesi sang pemain, Ridho justru disebut sebagai bagian dari Persib Bandung, rival bebuyutan klubnya saat ini. Awalnya, Arief Muhammad mencoba meyakinkan seorang bapak bahwa sosok di depan mereka adalah kiper Persib, yang tentu saja merupakan candaan.

Sang bapak tidak percaya dan Arief pun melempar pertanyaan kepada seorang ibu di lokasi tersebut. Meski awalnya benar menyebut Ridho sebagai bek Timnas Indonesia, sang ibu tiba-tiba menambahkan pernyataan yang memicu tawa riuh: “Rizky Ridho adalah kapten Persib Bandung”.

1. Identitas Keliru di Tengah Rivalitas Panas

Kekeliruan sang ibu menyebut Rizky Ridho sebagai kapten Persib tentu menjadi ironi yang mengocok perut. Pasalnya, pemain berusia 23 tahun tersebut adalah ikon pertahanan Persija Jakarta, klub yang memiliki sejarah rivalitas paling sengit dengan Pangeran Biru.

Rizky Ridho dikira pemain Persib

Apalagi, Ridho baru saja merasakan atmosfer panas "El Clasico Indonesia" di Stadion GBLA pada 11 Januari lalu. Kala itu, meski Persija harus kalah tipis 0-1 dan bermain dengan 10 orang, Ridho menunjukkan jiwa kepemimpinannya dengan tetap bersikap ksatria.

Usai laga, Rizky Ridho bahkan memberikan pesan dingin namun sportif kepada rivalnya tersebut. "Terima kasih untuk sambutannya dan kami tunggu di Jakarta," ujar Ridho saat itu, merujuk pada pertemuan kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026 mendatang.