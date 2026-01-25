Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026, Klik di Sini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |13:40 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026, Klik di Sini!
Simak link live streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 di akhir artikel (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 bisa diklik di akhir artikel. Sesuatu yang spesial tengah dipersiapkan Maung Bandung usai laga.

Duel Persib Bandung vs PSBS Biak itu merupakan matchday 18 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (25/1/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

Menurut laporan media Prancis, Foot Mercato, Persib akan memperkenalkan Layvin Kurzawa secara resmi sebagai rekrutan anyar usai laga. Sang pemain disebut telah mencapai kata sepakat!

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi,” tulis laporan Foot Mercato, dikutip Minggu (25/1/2026). 

“Layvin Kurzawa telah menandatangani kontraknya dan diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada Minggu ini, setelah pertandingan timnya,” terang laporan tersebut.

2. Penuhi Stadion

Hal itu juga terlihat dari unggahan di akun Instagram Persib @persib. Mereka meminta Bobotoh memenuhi Stadion GBLA tapi jangan langsung pulang setelah pertandingan.

“Amankan tiket pertandinganmu yang asli! Ada sesuatu yang baru, hadir di akhir pertandingan nanti,” tulis Persib dalam salah satu unggahannya, dikutip Minggu (25/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197431/jordi_amat_girang_shayne_pattynama_resmi_gabung_persija_jakarta-ft9m_large.jpg
Jordi Amat Girang Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197407/psbs_biak_sesumbar_bakal_memberikan_kejutan_untuk_persib_bandung-xYEb_large.jpg
PSBS Biak Sesumbar Bakal Beri Kejutan ke Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197399/persib_bandung_berencana_memperkenalkan_pemain_baru_kelar_laga_melawan_psbs_biak-6V4n_large.jpg
Persib Bandung Kenalkan Pemain Baru Kelar Laga Lawan PSBS Biak, Hanya Layvin Kurzawa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197383/malut_united_menang_4_0_atas_persik_kediri-TFSc_large.jpg
Malut United Jaga Peluang Juara Super League 2025-2026 Usai Bantai Persik Kediri 4-0, Tyronne del Pino: Musim Masih Panjang
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/25/11/1669643/hasil-liga-inggris-liverpool-dipermalukan-bournemouth-arne-slot-terancam-dipecat-uim.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Dipermalukan Bournemouth, Arne Slot Terancam Dipecat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/25/casemiro.jpg
Daftar 5 Calon Pengganti Casemiro, MU Siap Tebus Gelandang Rp2,3 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement