Link Live Streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026, Klik di Sini!

Simak link live streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 di akhir artikel (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 bisa diklik di akhir artikel. Sesuatu yang spesial tengah dipersiapkan Maung Bandung usai laga.

Duel Persib Bandung vs PSBS Biak itu merupakan matchday 18 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (25/1/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Layvin Kurzawa

Menurut laporan media Prancis, Foot Mercato, Persib akan memperkenalkan Layvin Kurzawa secara resmi sebagai rekrutan anyar usai laga. Sang pemain disebut telah mencapai kata sepakat!

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi,” tulis laporan Foot Mercato, dikutip Minggu (25/1/2026).

“Layvin Kurzawa telah menandatangani kontraknya dan diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada Minggu ini, setelah pertandingan timnya,” terang laporan tersebut.

2. Penuhi Stadion

Hal itu juga terlihat dari unggahan di akun Instagram Persib @persib. Mereka meminta Bobotoh memenuhi Stadion GBLA tapi jangan langsung pulang setelah pertandingan.

“Amankan tiket pertandinganmu yang asli! Ada sesuatu yang baru, hadir di akhir pertandingan nanti,” tulis Persib dalam salah satu unggahannya, dikutip Minggu (25/1/2026).