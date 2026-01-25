Persib Bandung Kenalkan Pemain Baru Kelar Laga Lawan PSBS Biak, Hanya Layvin Kurzawa?

BANDUNG – Persib Bandung berencana memperkenalkan pemain baru kelar laga melawan PSBS Biak. Apakah hanya satu orang yakni Layvin Kurzawa?

Duel Persib Bandung vs PSBS Biak itu merupakan matchday 18 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (25/1/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Kejutan bagi Suporter

Lewat akun media sosial Instagram @persib, klub mengumumkan akan ada kejutan bagi suporter yang hadir di stadion. Mereka mengimbau agar suporter segera mengamankan tiket pertandingan.

“Amankan tiket pertandinganmu yang asli! Ada sesuatu yang baru, hadir di akhir pertandingan nanti,” tulis Persib dalam salah satu unggahannya, dikutip Minggu (25/1/2026).

“Hari Minggu nanti jangan tinggalkan kursimu di GBLA setelah pertandingan berakhir!” kata narator video seraya menampilkan cuplikan seseorang duduk di kursi.

Tak sampai di situ, Persib mengunggah video lainnya yang berkaitan dengan pengumuman pemain baru. Kali ini, seseorang seperti menaruh pesan di dalam botol berlogo Persib.