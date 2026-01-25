Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Super League yang Layak Debut di Timnas Indonesia Asuhan John Herdman, Nomor 1 Andalan Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |06:27 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEMASUKI putaran kedua Super League 2025-2026, radar pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mulai mengarah pada sejumlah nama potensial di kompetisi domestik. Penampilan konsisten para pemain ini dianggap mampu memberikan dimensi baru bagi permainan Skuad Garuda yang menyukai intensitas tinggi.

Setidaknya ada empat nama yang kini mencuri perhatian dan dinilai sangat layak mengenakan seragam Merah Putih dalam agenda internasional mendatang. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pemain Super League yang Layak Debut di Timnas Indonesia Asuhan John Herdman:

1. Teja Paku Alam (Persib Bandung)

Teja Paku Alam. ig/persib
Teja Paku Alam. ig/persib

Penjaga gawang utama Persib Bandung ini tampil sangat impresif sepanjang awal musim Super League 2025-2026. Dengan catatan 15 pertandingan, Teja menjadi tembok kukuh yang membuat lini belakang Maung Bandung sulit ditembus.

Berkat ketangguhannya di bawah mistar, Persib sejauh ini baru kebobolan 11 gol, sebuah catatan pertahanan yang sangat solid dan menjanjikan bagi kebutuhan sektor kiper Timnas.

2. Eksel Runtukahu (Persija Jakarta)

Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC Media Persija
Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC Media Persija

Ketajaman Eksel sudah terbukti dengan koleksi 4 gol pada paruh pertama kompetisi. Penyerang ini sebenarnya sudah lama digadang-gadang akan memperkuat Timnas sejak era Patrick Kluivert menjelang ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan gaya mainnya yang agresif, bukan tidak mungkin Eksel menjadi ujung tombak kejutan yang diproyeksikan Herdman untuk mempertajam lini serang Garuda.

 

