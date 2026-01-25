Malut United Jaga Peluang Juara Super League 2025-2026 Usai Bantai Persik Kediri 4-0, Tyronne del Pino: Musim Masih Panjang

GELANDANG Malut United, Tyronne del Pino, tidak mau besar kepala setelah timnya menang 4-0 atas Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu 24 Januari 2026 siang WIB. Pemain asal Spanyol itu mengatakan, perjalanan musim masih panjang sehingga Malut United wajib terus waspada.

“Hasil yang bagus karena kami bisa meraih tiga poin untuk tetap bersaing di papan atas. Namun, perjalanan masih panjang. Kami harus tetap fokus dari satu laga ke laga lainnya,” kata Tyronne del Pino dalam konferensi pers pascalaga.

Adapun keempat gol Malut United dicetak oleh kuartet lini serang Laskar Kie Raha, yakni Ciro Alves (27’), David Da Silva (36’), Yakob Sayuri (38’), dan Tyronne del Pino (49’).

1. Malut Dominan atas Persik Kediri

Malut United tampil dominan sepanjang permainan dengan 61 persen penguasaan bola. Upaya 15 tembakan dilepaskan dengan 7 di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Di sisi lain, Persik Kediri yang bermain dengan 10 pemain usai Rezaldi Hehanusa diganjar kartu merah pada menit ke-22 hanya mampu melepaskan 3 tendangan tepat sasaran dari 6 kali percobaan.

“Kami sangat senang dengan raihan tiga poin ini karena sejak awal saya dan teman-teman telah mengetahui kekuatan Persik. Mereka memiliki pemain dan pelatih yang cukup bagus,” ucap Tyronne.