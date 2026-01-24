Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Laskar Kie Raha Pesta Gol 4-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |16:47 WIB
Suasana laga Malut United vs Persik Kediri di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/malutunitedfc)
TERNATE Malut United tampil beringas saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026. Berlaga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Sabtu (24/1/2026) siang WIB, Malut United menunjukkan dominasi total dengan melibas tim tamu lewat skor telak 4-0.

Kemenangan ini mempertegas ketangguhan anak asuh Hendri Susilo saat bermain di depan pendukung sendiri. Kini dengan tambahan 3 poin, Malut United berada di posisi keempat dengan 37 poin, sementara Persik tertahan di peringkat ke-13 dengan 19 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United bermain trengginas sejak awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Hendri Susilo itu mendominasi dengan skema permainan cepat.

Ciro Alves dan Yakob Sayuri menjadi motor serangan utama Laskar Kie Raha. Kendati demikian, belum ada gol yang tercipta hingga 15 menit laga berjalan.

Malut United vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/malutunitedfc)
Malut United vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/malutunitedfc)

Persik Kediri masih kesulitan mencari pola permainan terbaik, apalagi mereka kehilangan Rezaldi Hehanusa pada menit ke-21. Pada menit ke-27, Ciro Alves akhirnya sukses memecah kebuntuan usai menerima umpan David Da Silva.

Setelah gol itu, Malut United semakin percaya diri untuk mendominasi. Tim tuan rumah akhirnya berhasil menambah dua gol lewat David Da Silva (36') dan Yakob Sayuri (38').

Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda selesainya babak pertama. Malut United unggul atas Persik Kediri 3-0 di babak pertama.

 

