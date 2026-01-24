Gabung Persija Jakarta, Paulo Ricardo Langsung Bidik Juara Super League 2025-2026!

Paulo Ricardo tidak tanggung-tanggung dalam mengutarakan targetnya bersama Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Paulo Ricardo tidak tanggung-tanggung dalam mengutarakan targetnya bersama Persija Jakarta. Sang rekrutan anyar langsung menargetkan juara Super League 2025-2026.

Ricardo resmi diumumkan sebagai rekrutan terbaru pada Kamis 22 Januari 2026 sore WIB. Ia mengisi satu slot pemain asing setelah Gustavo Franca dilepas Persija di bursa transfer paruh musim Super League.

1. Kans Juara

Tentu saja, Ricardo senang bisa bergabung dengan Persija. Ia melihat Macan Kemayoran punya kans besar berjaya di Super League 2025-2026.

“Soal target tentu menjadi juara. Berusaha melakukan segalanya, memberikan segalanya di lapangan, dan menjadi juara,” kata Ricardo dalam keterangannya, dikutip Sabtu (24/1/2026).

2. Siap Bersaing

Pemain asal Brasil itu menyatakan siap bersaing untuk memperebutkan tempat utama di lini pertahanan. Ia mengakui pemain-pemain bertahan Persija sarat dengan kualitas.