Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Persija Jakarta, Paulo Ricardo Langsung Bidik Juara Super League 2025-2026!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |01:17 WIB
Gabung Persija Jakarta, Paulo Ricardo Langsung Bidik Juara Super League 2025-2026!
Paulo Ricardo tidak tanggung-tanggung dalam mengutarakan targetnya bersama Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Paulo Ricardo tidak tanggung-tanggung dalam mengutarakan targetnya bersama Persija Jakarta. Sang rekrutan anyar langsung menargetkan juara Super League 2025-2026.

Ricardo resmi diumumkan sebagai rekrutan terbaru pada Kamis 22 Januari 2026 sore WIB. Ia mengisi satu slot pemain asing setelah Gustavo Franca dilepas Persija di bursa transfer paruh musim Super League.

1. Kans Juara

Paulo Ricardo

Tentu saja, Ricardo senang bisa bergabung dengan Persija. Ia melihat Macan Kemayoran punya kans besar berjaya di Super League 2025-2026.

“Soal target tentu menjadi juara. Berusaha melakukan segalanya, memberikan segalanya di lapangan, dan menjadi juara,” kata Ricardo dalam keterangannya, dikutip Sabtu (24/1/2026).

2. Siap Bersaing

Pemain asal Brasil itu menyatakan siap bersaing untuk memperebutkan tempat utama di lini pertahanan. Ia mengakui pemain-pemain bertahan Persija sarat dengan kualitas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197136/malut_united_siap_hajar_persik_kediri_di_super_league_2025_2026-iNfB_large.jpg
Tumbang dari Persebaya Surabaya, Malut United Siap Hajar Persik Kediri di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197184/persija_jakarta_menang_2_0_atas_madura_united_di_lanjutan_pekan_ke_18_super_league_2025_2026-aN7P_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Macan Kemayoran Pepet Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197170/persija_jakarta_unggul_1_0_atas_maudra_united_persijajkt-FKbP_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026: Gustavo Almeida Bikin Macan Kemayoran Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197164/shayne_pattynama_siap_bantu_persija_jakarta_juara_super_league_2025_2026-GNdo_large.jpg
Gabung Persija Jakarta, Shayne Pattynama: Target Saya Juara Super League 2025-2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/23/11/1669113/prabowo-temui-presiden-fifa-dan-zinedine-zidane-di-acara-world-economic-forum-2026-bahas-apa-fbb.webp
Prabowo Temui Presiden FIFA dan Zinedine Zidane di Acara World Economic Forum 2026, Bahas Apa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/23/arsenal_menjajaki_transfer_julian_alvarez_kiri_d.jpg
Baru Datang, Viktor Gyokeres Terancam Tergusur: Arsenal Bidik Julian Alvarez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement