HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kritik Lapangan JIS, Fabio Calonego: Persija Jakarta Sulit Main di Sini!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |04:10 WIB
Fabio Calonego saat duel dengan Ivar Jenner di laga Persija Jakarta vs Dewa United. (Foto: Media Persija Jakarta)
GELANDANG Persija Jakarta, Fabio Calonego, mengatakan kondisi lapangan Jakarta International Stadium (JIS) jauh dari kata baik. Kondisi itu membuat Persija Jakarta tidak leluasa saat bermain di stadion termegah di Jakarta tersebut.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir di JIS. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Borneo FC dan seri 1-1 melawan Dewa United.

Penampakan JIS secara luas. (Foto: Instagram/borneofc.id)

1. Persija Jakarta Sulit Main Cantik

Fabio Calonego menilai Persija Jakarta kesulitan memainkan gaya permainan terbaik di JIS. Hal itu jelas karena kondisi lapangan JIS yang masih kurang baik.

“Tentu saja kami tidak bisa hanya menjadikan kondisi lapangan sebagai alasan. Kami memiliki tim dengan kualitas yang sangat baik, tetapi memang sangat sulit bagi kami untuk memainkan permainan yang indah dengan umpan-umpan cepat di lapangan seperti ini,” kata Fabio Calonego, Okezone mengutip dari laman resmi Persija, Selasa (17/3/2026).

“Dalam tiga pertandingan yang kami mainkan di kandang, kami tidak menunjukkan level performa yang sama seperti saat bermain tandang, seperti ketika melawan PSM dan tim-tim lainnya. Kami tidak bisa bermain bagus di sini, berbeda dengan saat kami menghadapi Bali United dan Malut United di kandang mereka,” ucap gelandang asal Brasil ini.

2. Persija Jakarta Akan Lakukan Evaluasi

Ia menegaskan seluruh pemain bertekad membawa hasil terbaik di laga-laga selanjutnya untuk suporter, The Jakmania. Karena itu, Persija Jakarta akan melakukan sederet evaluasi agar tidak lagi kehilangan poin.

 

Jan Olde Riekerink Puas Dewa United Tahan Persija Jakarta 1-1 di Stadion JIS
Bojan Hodak Tak Masalah Persib Bandung Ditahan Borneo FC 1-1, Bikin Liga Tetap Menarik!
Persija Jakarta Ditahan Dewa United, Jordi Amat Kritik Rumput JIS!
Hasil Persija Jakarta vs Dewa United di Super League 2025-2026: Berakhir 1-1, Macan Kemayoran Gagal Dekati Persib Bandung
Timnas Voli Indonesia Genjot Rencana Naturalisasi 4 Pemain Brasil Jelang Olimpiade Brisbane 2032
Pontianak Tuan Rumah AVC Men's Volleyball Champions League 2026, Erick Thohir Soroti Potensi Sport Tourism
