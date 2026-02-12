Timnas Indonesia U-17 Ditinggal Nova Arianto, Mierza Firjatullah: Tak Masalah!

TANGERANG – Penyerang muda Timnas Indonesia U-17, Mierza Firjatullah, mengakui pergantian pelatih di kursi kepelatihan dari Nova Arianto ke Kurniawan Dwi Yulianto menuntut kesiapan mental dan teknis yang cepat. Perubahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penggawa muda untuk segera menyelaraskan diri dengan filosofi permainan yang baru.

Nova Arianto memang dipromosikan PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia U-20. Peralihan pelatih itu dilakukan usai Skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– melakoni dua laga uji coba melawan China di Stadion Indomilk Arena, pada 8 dan 11 Februari 2026.

Mierza Firjatullah mengatakan sangat wajar adanya promosi dari tim kepelatihan. Untuk saat ini, hal paling penting bagi para pemain Timnas Indonesia U-17 adalah harus segera "nyetel" dengan skema yang diusung oleh Kurniawan Dwi Yulianto.

1. Regenerasi Pelatih

"Ya, itu agenda Timnas ya, ada regenerasi karena Coach Nova naik ke U-20 ya. Jadinya saya harus cepat adaptasi lagi," kata Mierza Firjatullah di Tangerang, dikutip Kamis (12/2/2026).

Nova Arianto siap tempur bersama Timnas Indonesia U-17

"Hal itu dengan gimana Coach Kurniawan melatih, saya harus belajar lagi," tambahnya.