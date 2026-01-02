Persib Bandung Segera Datangkan Adrian Luna, Pemain Nomor 10 Milik Kerala Blasters!

PERSIB Bandung segera mendatangkan gelandang serang milik salah satu klub Liga 1 India, Kerala Blasters. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan meminjam pemain dengan karakter nomor 10 itu selama satu musim.

“Persib Bandung dikabarkan dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut kapten Kerala Blasters, Adrian Luna, dengan status pinjaman selama satu musim,” tulis akun terpercaya yang biasa membahas Timnas Indonesia dan Persib Bandung, @TimnasXtra.

Persib Bandung segera amankan Adrian Luna dari Kerala Blasters. (Foto: X/@TimnasXtra)

1. Profil Adrian Luna

Adrian Luna merupakan pesepakbola kelahiran Tacuarembo, Uruguay pada 12 April 1992. Ia sempat membela sejumlah klub seperti Defensor Sporting Club (Uruguay), Tiburones Rojos de Veracruz (Meksiko), Kerala Blasters FC (India), Melbourne City FC (Australia), Venados FC Yucatan (Meksiko), Club Nacional (Uruguay), Gimnastic de Tarragona (Spanyol) dan CE Sabbadel (Spanyol).

Ia juga sempat tercatat sebagai personel Espanyol pada 2011-2013. Namun, Adrian Luna justru dipinjamkan ke Gimnastic de Tarragona dan CE Sabbadel dalam periode tersebut.

Adrian Luna yang memiliki tinggi badan 169 sentimeter juga berandil besar saat Melbourne City FC juara Liga 1 Australia 2020-2021. Saat itu, mantan pemain Timnas Uruguay U-20 ini mengemas tiga gol dan empat assist dari 23 pertandingan Liga 1 Australia 2020-2021.

2. Persib Bandung Miliki Playmaker Murni

Setelah ditinggal Tyronne del Pino pada musim panas 2026, Persib Bandung tidak memiliki playmaker murni atau pemain di nomor 10. Thom Haye atau Luciano Guaycochea yang bergantian dimainkan di posisi itu lebih cocok diperankan sebagai pemain nomor 8.