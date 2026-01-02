Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Segera Datangkan Adrian Luna, Pemain Nomor 10 Milik Kerala Blasters!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:27 WIB
Persib Bandung Segera Datangkan Adrian Luna, Pemain Nomor 10 Milik Kerala Blasters!
Adrian Luna segera gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@a.luna21)
A
A
A

PERSIB Bandung segera mendatangkan gelandang serang milik salah satu klub Liga 1 India, Kerala Blasters. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan meminjam pemain dengan karakter nomor 10 itu selama satu musim.

“Persib Bandung dikabarkan dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut kapten Kerala Blasters, Adrian Luna, dengan status pinjaman selama satu musim,” tulis akun terpercaya yang biasa membahas Timnas Indonesia dan Persib Bandung, @TimnasXtra.

Persib Bandung segera amankan Adrian Luna dari Kerala Blasters. (Foto: X/@TimnasXtra)
Persib Bandung segera amankan Adrian Luna dari Kerala Blasters. (Foto: X/@TimnasXtra)

1. Profil Adrian Luna

Adrian Luna merupakan pesepakbola kelahiran Tacuarembo, Uruguay pada 12 April 1992. Ia sempat membela sejumlah klub seperti Defensor Sporting Club (Uruguay), Tiburones Rojos de Veracruz (Meksiko), Kerala Blasters FC (India), Melbourne City FC (Australia), Venados FC Yucatan (Meksiko), Club Nacional (Uruguay), Gimnastic de Tarragona (Spanyol) dan CE Sabbadel (Spanyol).

Ia juga sempat tercatat sebagai personel Espanyol pada 2011-2013. Namun, Adrian Luna justru dipinjamkan ke Gimnastic de Tarragona dan CE Sabbadel dalam periode tersebut.

Adrian Luna yang memiliki tinggi badan 169 sentimeter juga berandil besar saat Melbourne City FC juara Liga 1 Australia 2020-2021. Saat itu, mantan pemain Timnas Uruguay U-20 ini mengemas tiga gol dan empat assist dari 23 pertandingan Liga 1 Australia 2020-2021.

2. Persib Bandung Miliki Playmaker Murni

Setelah ditinggal Tyronne del Pino pada musim panas 2026, Persib Bandung tidak memiliki playmaker murni atau pemain di nomor 10. Thom Haye atau Luciano Guaycochea yang bergantian dimainkan di posisi itu lebih cocok diperankan sebagai pemain nomor 8.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/45/3193124/elliot_anderson_masuk_radar_manchester_united_elliotandersonn-fA28_large.jpg
Manchester United Bidik 8 Pemain pada Bursa Transfer Musim Dingin 2026, Ada Rekan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/47/3193025/as_roma_ingin_memulangkan_mohamed_salah-lAqW_large.jpg
AS Roma Ingin Pulangkan Mohamed Salah ke Olimpico!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192831/persib_bandung_mencari_pemain_anyar_untuk_paruh_kedua_musim_2025_2026_persibcoid-jvie_large.jpg
Bojan Hodak: Pemain Baru Persib Bandung Wajib Tembus Starting XI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192825/federico_barba_bisa_tinggalkan_persib_bandung_pada_januari_2026_federicobarba-5KJL_large.jpg
Bek Persib Bandung Federico Barba Resmi Gabung Pescara? Jurnalis yang Bocorkan Transfer Jay Idzes Buka Suara!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661897/janice-tjen-bisa-lebih-moncer-di-tahun-2026-mgg.webp
Janice Tjen Bisa Lebih Moncer di Tahun 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Regulasi Baru MotoGP 2027 Bikin Masa Depan Marc Marquez Tak Pasti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement