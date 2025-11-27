PENYEBAB Bangkok United sudah lolos 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 meski posisinya di bawah Persib Bandung akan diulas Okezone. Seluruh peserta Grup G AFC Champions League 2025-2026 telah menjalani lima pertandingan.
Meski kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC di matchday kelima Grup G semalam, Persib Bandung masih duduk di posisi puncak dengan 10 angka. Koleksi poin ini sama persis dengan Bangkok United di tempat kedua.
Lantas, kenapa Persib Bandung menempati posisi lebih baik ketimbang Bangkok United? Penyebabnya karena Persib Bandung untuk sementara unggul head-to-head atas Bangkok United. Saat bentrok di matchday kedua Grup G yang berlangsung di markas Bangkok United, Persib Bandung menang 2-0.
Lanjut ke posisi tiga ada Lion City Sailors FC dengan tujuh angka dan Selangor FC di posisi juru kunci dengan satu poin. Kekalahan dari Lion City Sailors FC sangat disayangkan, mengingat hasil imbang sejatinya sudah cukup meloloskan Persib Bandung ke 16 besar.
Uniknya, di saat Persib Bandung belum mengunci tiket 16 besar, Bangkok United yang duduk di posisi dua klasemen sementara Grup G justru sudah mengamankan tempat di fase gugur. Kok bisa? Begini penjelasannya.
Bangkok United sudah lolos ke 16 besar karena mereka unggul head-to-head atas Lion City Sailors FC, tim yang kini duduk di peringkat tiga dengan tujuh poin. Bangkok United unggul head-to-head karena dua kali menang (2-1 dan 1-0) saat bertemu Lion City Sailors FC.