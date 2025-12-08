Respons Bojan Hodak soal Rumor Alfeandra Dewangga Dipinjamkan Persib Bandung ke Bali United

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, dengan tegas membantah rumor yang selama ini menghampiri anak asuhnya Alfeandra Dewangga. Mantan Kapten PSIS Semarang itu dikabarkan akan dipinjamkan ke Bali United.

1. Rumor Alfeandra Dewangga ke Bali United Beredar di Media Sosial

Rumor itu selama ini beredar luas di media sosial. Bahkan kabarnya kesepakatan Persib Bandung untuk meminjamkan Alfeandra Dewangga ke Bali United sudah terjadi sejak jauh-jauh hari.

Salah satu kabar Alfeandra Dewangga akan dipinjamkan Persib Bandung ke Bali United. (Foto: Instagram/@gosballfc)

Satu-satunya alasan peminjaman tersebut karena Alfeandra Dewangga tidak mendapatkan kesempatan bermain sejak didatangkan Persib Bandung pada musim 2025-2026 ini. Baik di Super League maupun AFC Champions League 2.

Baru di laga ke-11 Super League 2025-2026, Alfeandra Dewangga mendapatkan kesempatan untuk bermain. Ia turun sebagai starter dan bermain selama 90 menit hingga mengantarkan Persib Bandung menang atas Madura United dengan skor 4-1.

Kemudian laga selanjutnya melawan Borneo FC, Alfeandra Dewangga juga mendapatkan kesempatan bermain. Namun, di laga yang dimenangkan Persib dengan skor 3-1 itu, pemain bernomor punggung 19 itu masuk di pertengahan babak kedua.