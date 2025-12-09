PERSIB Bandung hanya membutuhkan satu angka saat menjamu Bangkok United di matchday pamungkas Grup G untuk menyegel tiket 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Namun, bagaimana jika Persib Bandung kalah dari Bangkok United?
Sebelum kita membahas potensi kekalahan Persib Bandung dari Bangkok United, ada baiknya kita melihat klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Hingga matchday kelima Grup G, Persib Bandung duduk di posisi puncak dengan 10 angka.
Menyusul di posisi dua ada Bangkok United juga dengan 10 poin. Persib Bandung berada di posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas Bangkok United. Turun ke posisi tiga ada Lion City Sailors FC dengan tujuh poin. Terakhir di dasar klasemen ada Selangor FC yang baru mengemas satu angka.
Sesuai jadwal, Persib Bandung akan menjamu Bangkok United pada Rabu, 10 Desember 2025 pukul 19.15 WIB. Di saat bersamaan, Lion City Sailors FC akan tandang ke markas Selangor FC.
Melihat klasemen sementara saat ini, Persib Bandung dipastikan lolos sebagai juara grup jika minimal mendapatkan satu angka kontra Bangkok United. Bagaimana jika Persib Bandung kalah dari Bangkok United?
Jika kalah, nasib Persib Bandung ditentukan hasil pertandingan lain. Persib Bandung tetap dinyatakan lolos 16 besar jika di laga lain Lion City Sailors FC gagal menang kontra Selangor FC, semisal imbang atau kalah.